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Dahileri zorlayan zeka testi! 100 kişiden biri çözebiliyor...

Dahileri zorlayan zeka testi sosyal medyayı salladı. İnternette dolaşan bazı mantık sorularıyla ilk kez karşılaşanların çoğu sorulara yanlış cevap veriyor. Oldukça popüler olan zeka testleri sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Bu zeka testlerini 100 kişiden biri çözebiliyor. Bu soruyu yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor. İşte cevapları galerinin sonunda sizi bekleyen o dikkat testleri.

Giriş Tarihi: 19.02.2020 08:42 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 09:25
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Dahileri zorlayan zeka testi! 100 kişiden biri çözebiliyor...

Bu anahtar hangi kapıyı açar?

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Dahileri zorlayan zeka testi! 100 kişiden biri çözebiliyor...

Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?

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Dahileri zorlayan zeka testi! 100 kişiden biri çözebiliyor...

Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?

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Dahileri zorlayan zeka testi! 100 kişiden biri çözebiliyor...

Kadınlardan hangisi adamın eşi?

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Dahileri zorlayan zeka testi! 100 kişiden biri çözebiliyor...

Resimdeki uğur böceği nerede?