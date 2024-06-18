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Dahiler bile bu testi çözmekte zorlanıyor ✍ Avcıların aradığı geyiği görebildiniz mi? 🦌

Dahilerin bile çözmekte zorlandığı zeka testi sosyal medyayı adeta salladı. İnternette dolaşan bazı mantık sorularını ilk kez görenler yanlış cevaplar veriyor. Oldukça popüler olan zeka testleri gündemden düşmezken, bu zeka testlerini 100 kişiden biri çözebiliyor. İşte cevapları galerinin sonunda sizleri bekleyen o sorular...

Giriş: 18.06.2024 11:44
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Dahiler bile bu testi çözmekte zorlanıyor ✍ Avcıların aradığı geyiği görebildiniz mi? 🦌

Bu anahtar hangi kapıyı açar?

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Dahiler bile bu testi çözmekte zorlanıyor ✍ Avcıların aradığı geyiği görebildiniz mi? 🦌

Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?

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Dahiler bile bu testi çözmekte zorlanıyor ✍ Avcıların aradığı geyiği görebildiniz mi? 🦌

Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?

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Dahiler bile bu testi çözmekte zorlanıyor ✍ Avcıların aradığı geyiği görebildiniz mi? 🦌

Kadınlardan hangisi adamın eşi?

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Dahiler bile bu testi çözmekte zorlanıyor ✍ Avcıların aradığı geyiği görebildiniz mi? 🦌

Resimdeki uğur böceği nerede?