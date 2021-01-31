31 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TEM'de limon yüklü TIR devrildi! Yol İstanbul istikametine kapatıldı

TEM'de limon yüklü TIR devrildi! Yol İstanbul istikametine kapatıldı

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda limon yüklü TIR, kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, devrilen TIR'ın yolu kapatması nedeniyle İstanbul yönünde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

DHA
Giriş Tarihi: 31.01.2021 17:34 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 17:40
  • 1
  • 37
TEM'de limon yüklü TIR devrildi! Yol İstanbul istikametine kapatıldı

Kaza, saat 14.00 sularında TEM Otoyolu Rüzgarlar mevkiinde meydana geldi.

İstanbul yönüne giden İbrahim Çay (50) yönetimindeki 33 ACR 667 plakalı limon yüklü TIR, kontrolden çıkarak refüjdeki beton bariyerlere çarptı.


GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 37
TEM'de limon yüklü TIR devrildi! Yol İstanbul istikametine kapatıldı

Çarpmanın etkisiyle çekici kısmı refüjün üzerine çıkan TIR devrilerek metrelerce sürüklendi.

  • 3
  • 37
TEM'de limon yüklü TIR devrildi! Yol İstanbul istikametine kapatıldı

Kazada, TIR sürücüsü İbrahim Çay yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

  • 4
  • 37
TEM'de limon yüklü TIR devrildi! Yol İstanbul istikametine kapatıldı

TIR'da sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çay, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Çay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

  • 5
  • 37
TEM'de limon yüklü TIR devrildi! Yol İstanbul istikametine kapatıldı

Kazada, devrilen TIR'ın yolu kapatması nedeniyle İstanbul yönünde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.