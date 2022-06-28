Cüneyt Arkın'ın ABD ve eşcinsellik sözleri hafızalara kazındı! İşte milli duruşu ve kırmızı çizgileri

Türk sinemasının en iyi erkek oyuncularının başında gelen Cüneyt Arkın, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat etti. 85 yaşındaki ünlü aktörün ölüm nedeni kalp durması olarak açıklandı. Ölümüyle yediden yetmişe herkesi yasa boğan Arkın'ın kırmızı çizgileri milli duruşunu gözler önüne serdi. Cüneyt Arkın küresel emperyalizmin en büyük aktörü ABD için "Tarih bilinci olan bir genç kendini bilir. Amerikan tıraşı olmaz, Amerikan küpeleri takmaz." demişti. Gençlere tarih bilincini farklı bir bakış açısıyla aşılayan Arkın'ın eşcinsellik hakkında söylediği sözler ise hafızalardan hiç çıkmadı.

Giriş Tarihi: 28.06.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022 10:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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