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Cüneyt Arkın'ın ABD ve eşcinsellik sözleri hafızalara kazındı! İşte milli duruşu ve kırmızı çizgileri

Türk sinemasının en iyi erkek oyuncularının başında gelen Cüneyt Arkın, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat etti. 85 yaşındaki ünlü aktörün ölüm nedeni kalp durması olarak açıklandı. Ölümüyle yediden yetmişe herkesi yasa boğan Arkın'ın kırmızı çizgileri milli duruşunu gözler önüne serdi. Cüneyt Arkın küresel emperyalizmin en büyük aktörü ABD için "Tarih bilinci olan bir genç kendini bilir. Amerikan tıraşı olmaz, Amerikan küpeleri takmaz." demişti. Gençlere tarih bilincini farklı bir bakış açısıyla aşılayan Arkın'ın eşcinsellik hakkında söylediği sözler ise hafızalardan hiç çıkmadı.

Giriş Tarihi: 28.06.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022 10:39
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Cüneyt Arkın’ın ABD ve eşcinsellik sözleri hafızalara kazındı! İşte milli duruşu ve kırmızı çizgileri

Türk sinemasının en önemli aktörü Cüneyt Arkın, dün rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede bugün vefat etti. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan ünlü aktörün milli duruşu ve kırmızı çizgileri, özünden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi. Arkın sinema sektörünün dünyadaki en önemli aktörü olan ABD için gençleri uyarmıştı. Tarih bilincini aşılayan öğütleriyle gençlere "ABD hayranlığı" konusunda verdiği nasihatler akıllardan hiç çıkmadı. Arkın ayrıca eşcinsel rolü oynar mısınız? sorusuna verdiği yanıtla duruşundan asla taviz vermeyeceğini ifade etmişti.

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Cüneyt Arkın’ın ABD ve eşcinsellik sözleri hafızalara kazındı! İşte milli duruşu ve kırmızı çizgileri

Malkoçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi… Cüneyt Arkın, tüm bu aksiyon filmlerinde oynarken seyirciye sadece dövüş sahnelerini izlettirmedi.

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Cüneyt Arkın’ın ABD ve eşcinsellik sözleri hafızalara kazındı! İşte milli duruşu ve kırmızı çizgileri

DEĞERLERİNE DÜŞKÜNDÜ

Tarih bilincini aşılamak en önemli isteğiydi.

Çünkü kendisi de milli değerlerine düşkün bir oyuncuydu ve kırmızı çizgileri vardı.

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Cüneyt Arkın’ın ABD ve eşcinsellik sözleri hafızalara kazındı! İşte milli duruşu ve kırmızı çizgileri

"TARİHİNİ BİLEN AMERİKAN TIRAŞI OLMAZ"

Bir röportajı sırasında bunu öyle bir dile getirmişti ki günlerce konuşuldu:

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Cüneyt Arkın’ın ABD ve eşcinsellik sözleri hafızalara kazındı! İşte milli duruşu ve kırmızı çizgileri
“Tarih bilinci olan bir genç kendini bilir. Amerikan tıraşı olmaz, Amerikan küpeleri takmaz. Müziğini dinlersin lakin onun hayranı olmazsın. Tarih bilinci olan genç, Türk Müslüman bilincini değiştirdiği için öyle yaşar. Çok olumlu bakıyorum.”