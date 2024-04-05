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Cuma ve Kadir Gecesi MESAJLARI 2024 | En anlamlı, hadisli, uzun, kısa resimli Cuma tebrik mesajları ve sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp
Kadir Gecemiz mübarek olsun! Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek. Cuma gününe denk gelen bu özel günde 'Kadir Gecesine özel cuma mesajları' vatandaşlar tarafından ilgi görmeye başladı. Oruçlarını tutup, ibadetlerini yerine getirmeye çalışan Müslümanlar, Ramazan ayının son cuma gününde Kadir Gecesine kavuşmanın huzurunu yaşıyor. İşte Ramazan ayında Kadir Gecesi ve cumaya özel en güzel, kısa, uzun, yeni, farklı, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ve sözleri...
Giriş Tarihi: 05.04.2024 08:41Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 14:22