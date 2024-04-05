05 Nisan 2024, Cuma
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Haberler Galeri Cuma ve Kadir Gecesi MESAJLARI 2024 | En anlamlı, hadisli, uzun, kısa resimli Cuma tebrik mesajları ve sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp

Cuma ve Kadir Gecesi MESAJLARI 2024 | En anlamlı, hadisli, uzun, kısa resimli Cuma tebrik mesajları ve sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp

Kadir Gecemiz mübarek olsun! Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek. Cuma gününe denk gelen bu özel günde 'Kadir Gecesine özel cuma mesajları' vatandaşlar tarafından ilgi görmeye başladı. Oruçlarını tutup, ibadetlerini yerine getirmeye çalışan Müslümanlar, Ramazan ayının son cuma gününde Kadir Gecesine kavuşmanın huzurunu yaşıyor. İşte Ramazan ayında Kadir Gecesi ve cumaya özel en güzel, kısa, uzun, yeni, farklı, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ve sözleri...

Giriş Tarihi: 05.04.2024 08:41 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 14:22
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Cuma ve Kadir Gecesi MESAJLARI 2024 | En anlamlı, hadisli, uzun, kısa resimli Cuma tebrik mesajları ve sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp

Kadir Gecesi, tüm İslam aleminde büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan mübarek bir gecedir. Diyanet'in 2024 dini günler takvimine göre 5 Nisan Cuma gecesi idrak edilecek olan bu kutlu gece, müminler için büyük bir öneme sahiptir. İslam toplumunda, Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılır ve bu geceyi ibadetle geçirmek, dualar etmek, Kur'an okumak büyük bir önem taşır. İşte en anlamlı, hadisli, uzun, kısa resimli Kadir Gecesi ve Cuma tebrik mesajları ve sözleri...

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Cuma ve Kadir Gecesi MESAJLARI 2024 | En anlamlı, hadisli, uzun, kısa resimli Cuma tebrik mesajları ve sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp

Kuran-ı Kerim'de Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin yani Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor Bu nedenle bu geceyi ihya edelim Kadir geceniz hayırlı olsun.

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Cuma ve Kadir Gecesi MESAJLARI 2024 | En anlamlı, hadisli, uzun, kısa resimli Cuma tebrik mesajları ve sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp

Beden de baş ne ise imanda da sabır aynıdır. Başsız beden olmayacağı gibi sabırsız da iman olmaz. Kişinin sözü aklını ve faziletini gösterir. Hayırlı Kadir Geceleriniz olsun…

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Cuma ve Kadir Gecesi MESAJLARI 2024 | En anlamlı, hadisli, uzun, kısa resimli Cuma tebrik mesajları ve sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp

Ellerin semaya açılacağı bu mübarek gece, rahmet yağmurları yağacak. Rabbim Mübarek Kadir gecesinde rahmet yağmurlarıyla sırılsıklam ıslanmayı bizlere nasip eylesin.

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Cuma ve Kadir Gecesi MESAJLARI 2024 | En anlamlı, hadisli, uzun, kısa resimli Cuma tebrik mesajları ve sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp

Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez(Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.