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Cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı hangi şartlarda kılınmaz? Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınır?
Cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınır? Türkiye'de corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde namaz kılınmasına ara verildi. Bu gelişmelerin ardından cuma namazı ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Peki, cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı hangi şartlarda kılınmaz? Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 16.03.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 17:02
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