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Cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı hangi şartlarda kılınmaz? Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınır?

Cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınır? Türkiye'de corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde namaz kılınmasına ara verildi. Bu gelişmelerin ardından cuma namazı ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Peki, cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı hangi şartlarda kılınmaz? Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.03.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 17:02
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Cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı hangi şartlarda kılınmaz? Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınır?

Cuma namazı hangi şartlarda kılınmaz? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yeni tip corona virüsü önlemleri kapsamında, cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesinin gerekli hale geldiğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından cuma namazı ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Peki, Cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı hangi şartlarda kılınmaz? Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınır? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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Cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı hangi şartlarda kılınmaz? Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınır?

CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINIR?

Diyanet'in resmi internet adresinde yer alan bilgiye göre; Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

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Cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı hangi şartlarda kılınmaz? Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınır?

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed'e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf'a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 58).

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû', IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).

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Cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı hangi şartlarda kılınmaz? Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınır?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine'ye hicretinden önce Nakîu'l-Hadamat'ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu's-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus'ab b. Umeyr Medine'de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 255).

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Cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı hangi şartlarda kılınmaz? Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınır?

Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 255).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.