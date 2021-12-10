10 Aralık 2021, Cuma
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Cuma mesajları sözleri 10 Aralık! Cuma günü için mesajlar sözler! En güzel Cuma mesajı…

Cuma mesajları sözleri 10 Aralık! Cuma günü için mesajlar sözler arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. En güzel Cuma mesajı yoğun şekilde sorgulanıyor. Her hafta Cuma mesajı göndermek bir halini aldı. Sosyal medya veya WhatsApp üzerinden gönderilen Cuma mesajları ile sevdiklerinize kendinizi hatırlatabilir ve onları mutlu edebilirsiniz. İşte; 10 Aralık Cuma mesajları sözleri!

Giriş Tarihi: 10.12.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 09:42
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Cuma mesajları sözleri 10 Aralık! Cuma günü için mesajlar sözler! En güzel Cuma mesajı…

10 Aralık Cuma mesajları sözleri! Cuma günü için mesajlar sözler! Birbirinden güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinizin bu anlamlı gününü kutlayabilirsiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da telefonlara gönderilecek veya sosyal medyada paylaşılacak Cuma mesajlarını haberimizde bulabilir ve sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

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Cuma mesajları sözleri 10 Aralık! Cuma günü için mesajlar sözler! En güzel Cuma mesajı…

10 ARALIK CUMA MESAJLARI SÖZLERİ!

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Allah'a davet eden, Salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? (Fussilet Suresi 33. Ayet)

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Cuma mesajları sözleri 10 Aralık! Cuma günü için mesajlar sözler! En güzel Cuma mesajı…

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam'ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (s.a.v) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah(c.c) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.

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Cuma mesajları sözleri 10 Aralık! Cuma günü için mesajlar sözler! En güzel Cuma mesajı…

"Allah'ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, "De'avât", 73)

Allah'ım! Seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. (İbn Huzeyme, Dua, 751)

Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

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Cuma mesajları sözleri 10 Aralık! Cuma günü için mesajlar sözler! En güzel Cuma mesajı…

Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, "Selam size, bugün Cumadır" derler.