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Cuma mesajları resimli 2020: Ramazan'a özel en yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları... İslam alemi Ramazan ayının ikinci cumasını idrak ediyor. Müslümanların bayramı olarak bilinen cuma gününde, İslam alemi birbirlerinin cumasını tebrik ederler. Bu kapsamda SMS yoluyla ya da sosyal medya aracılığıyla paylaşılan cuma mesajları tercih ediliyor. Ramazan ayına özel en yeni ve resimli cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza gönderebileceğiniz 2020 cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 09:15
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Cuma mesajları resimli 2020: Ramazan'a özel en yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları... On bir ayın sultanı Ramazan ayının ikinci cuma gününde en çok aranılan konular arasında cuma mesajları yer alıyor. Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine cuma namazları cemaatle kılınmıyor. Bu süreçte cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını tebrik edebilir ve onları sevindirebilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız en yeni ve resimli cuma mesajları...

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Cuma mesajları resimli 2020: Ramazan'a özel en yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

Cuma, müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bilhassa Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: "Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer." (İmam-ı Gazali)

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Cuma mesajları resimli 2020: Ramazan'a özel en yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde işlenilenden kötüsü yoktur (Ramüz)

Cumadan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldır. (Deylemi)

Cuma, fakirlerin haccıdır ve müminlerin bayramıdır ve gök ehlinin bayramıdır ve Cennette de bayram günüdür. Günlerin en iyisi, en şereflisi Cumadır. (Ey Oğul İlmihali)

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Cuma mesajları resimli 2020: Ramazan'a özel en yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

EN YENİ CUMA MESAJLARI 2020

* Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz... Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz... Hayırlı Cumalar...

* Allahım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.

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Cuma mesajları resimli 2020: Ramazan'a özel en yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

* ALLAH'ım! Varsın, bütün kainat varlığının aynası. Birsin, bütün mevcudat birliğinin şahidi. Hayırlı Cumalar

* İnsan yeşil yapraktır, solup gideceği yer kara topraktır. Maksat yazı yazmak değil, böyle mübarek bir günde dostları hatırlamaktır. Hayırlı cumalar.