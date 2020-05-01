Cuma mesajları resimli 2020: Ramazan'a özel en yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde işlenilenden kötüsü yoktur (Ramüz)

Cumadan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldır. (Deylemi)

Cuma, fakirlerin haccıdır ve müminlerin bayramıdır ve gök ehlinin bayramıdır ve Cennette de bayram günüdür. Günlerin en iyisi, en şereflisi Cumadır. (Ey Oğul İlmihali)