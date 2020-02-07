CUMA MESAJLARI ile sevdiklerinizin gününü tebrik edin! İşte resimli, sözlü, yazılı Cuma mesajları... Cuma mesajları bir Perşembe akşamı daha yoğun şekilde aranıyor. İslam aleminin en kıymetli günü olan Cuma öncesi Müslümanlar birbirlerinin bu özel gününü tebrik ediyor. Perşembeyi Cumaya bağlayan gece Müslümanlar Kur'an okuyor, namaz kılıyor, dualar ediyor. Sizler için en güzel, en yeni, en güncel resimli ve sözlü Cuma mesajlarını derledik. İşte en güzel WhatsApp Cuma mesajları... Giriş Tarihi: 07.02.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 09:24
Cuma mesajları her hafta olduğu gibi 7 Şubat Cuma gününde de vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. En güzel resimli Cuma mesajları Whatsapp ve sosyal medya üzerinden mesaj paylaşmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Cuma günleri binlerce kişi sevdiklerine ve dostlarına Cuma mesajları gönderiyor. Anlamlı Cuma mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte, en güzel 7 Şubat resimli Cuma mesajları ve sözleri!
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
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! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i Rabbi söylememi nasip eyle. tevhid af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Ölmüşlerimi dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah. Rabbim
Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir. (BAKARA suresi 152-153. ayetler) Hayırlı cumalar.
Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.(
, 62/9) Cumanız mübarek olsun. Cum'a
"İnsanların en hayırlısı ömrü uzun olup ameli güzel olandır." (
, Tirmizî ",21)Cumamız bereketli olsun Zühd
Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar.
De ki: "İster Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler/Esmâül Hüsna O'nundur. Namazında sesini yükseltme, kısma da. İkisi ortası bir yol tut." (İSRÂ suresi 110. ayet) Hayırlı cumalar.
Allah rahmeti yüz parça yarattı. Bu rahmetten doksan dokuzunu yanında tuttu. Yeryüzüne (bu rahmetin) sadece bir parçasını indirdi. İşte bu bir parça sebebiyledir ki yaratıklar birbirine acımaktadırlar. (Öyle ki) at, süt emen yavrusuna engel olmaması için ayağını bu rahmet sayesinde kaldırır."(Buharî, "Edeb", 78) Hayırlı cumalar.