01 Kasım 2019, Cuma
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Cuma mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! En güzel en yeni hiç görülmemiş resimli Cuma mesajları 2019!

Cuma mesajları bir Perşembe akşamı daha yoğun şekilde aranıyor. İslam aleminin en kıymetli günü olan Cuma'da milyonlarca Müslüman camilere akın edecek. Faziletlerinin yanı sıra İslam aleminin bir araya gelişini de sağlayan Cuma namazından önce Müminler birbirini tebrik edecek, hayır dileklerini iletecek. Görüşemeyen Müslümanlar ise telefonlaşarak birbirinin Cuma gününü kutlayacak. Herkesin Cuma'sını tebrik etmek isteyenler ise Cuma mesajlarını tercih edecek. Her hafta olduğu gibi yine en güzel, en yeni, hiç görülmemiş resimli ve yazılı Cuma mesajları galerisi ahaber.com.tr'de. İşte en güzel en yeni hiç görülmemiş resimli ve yazılı Cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 20.06.2019 17:51 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 10:06
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Cuma mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! En güzel en yeni hiç görülmemiş resimli Cuma mesajları 2019!

Bir Cuma günü daha geldi! İslam aleminin en kıymetli Cuma günü idrak edilecek. Allah'ın farz kıldığı Cuma namazını eda edecek olan Müslümanlar, Cuma günü hasebiyle ibadetlerine daha da ağırlık verecek. İslam alemi perşembe gecesinden Kur'an okumaya başlayacak, nafile namazlar kılacak. Cuma'yı da bereket ve huzurla geçirecek. Eş, dost, akraba ve yakınlarına hayır dileklerinde bulunmak isteyen müminler resimli Cuma mesajları araması yapıyor. Özellikle dualı, hadisli ve ayetli cuma mesajları büyük ilgi görüyor. Sizler için resimli Cuma mesajları galerisi hazırladık. İşte en güzel, en yeni, en özel resimli Cuma mesajları...

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Cuma mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! En güzel en yeni hiç görülmemiş resimli Cuma mesajları 2019!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 7 HAZİRAN

Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir. (BAKARA suresi 152-153. ayetler) Hayırlı cumalar.

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.(Cum'a, 62/9) Cumanız mübarek olsun.

"İnsanların en hayırlısı ömrü uzun olup ameli güzel olandır." (Tirmizî, Zühd",21)Cumamız bereketli olsun

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar.

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Cuma mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! En güzel en yeni hiç görülmemiş resimli Cuma mesajları 2019!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 7 HAZİRAN

De ki: "İster Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler/Esmâül Hüsna O'nundur. Namazında sesini yükseltme, kısma da. İkisi ortası bir yol tut." (İSRÂ suresi 110. ayet) Hayırlı cumalar.

Allah rahmeti yüz parça yarattı. Bu rahmetten doksan dokuzunu yanında tuttu. Yeryüzüne (bu rahmetin) sadece bir parçasını indirdi. İşte bu bir parça sebebiyledir ki yaratıklar birbirine acımaktadırlar. (Öyle ki) at, süt emen yavrusuna engel olmaması için ayağını bu rahmet sayesinde kaldırır."(Buharî, "Edeb", 78) Hayırlı cumalar.

Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin, çünkü O, haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Şüphesiz, Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. (A'RAF suresi 55-56. ayetler) Cumanız mübarek olsun.

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Cuma mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! En güzel en yeni hiç görülmemiş resimli Cuma mesajları 2019!

EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.

Yeni gün ülkemize barış, sevgi, huzur ve kardeşlik getirsin. Bu cuma yeniden birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile olsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duamı sana emanet ederim.

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Cuma mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! En güzel en yeni hiç görülmemiş resimli Cuma mesajları 2019!

EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Allahim beni af eyle, her derdimi def eyle, rizkimizi bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevabini muktedir eyle.

Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allah'ım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı cumalar dilerim.

Rabbim Seni bugün de dua edenIerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennette gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.