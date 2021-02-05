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05 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Cuma mesajları 2021 | En yeni ve resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar Cuma mesajları 2021 | En yeni ve resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar En güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlamak istiyorsanız doğru adrestesiniz. 2021 yılına özel paylaşılabilecek resimli ve yeni cuma mesajlarını sizler için sayfamızda derledik. Cuma namazı öncesinde birbirlerinin cumasını tebrike etmek isteyen vatandaşlar, resimli ya da yazılı mesaj paylaşıyorlar. Bu mübarek güne özel en yeni mesaj içeriklerini sayfamızda toparladık. İşte 2021 en yeni, kısa ve resimli cuma mesajları... Giriş Tarihi: 05.02.2021 08:51
Kıymeti ve faziletiyle diğer günlerden ayrılan bambaşka bir maneviyat iklimi Cuma günü geldi çattı. Cumanın bereketinden istifade etmek isteyen vatandaşlar, cuma namazı öncesinde birbirlerinin cumasını tebrik ediyor. Cuma kutlaması için en çok kullanılan araçlardan biri de cuma mesajları... 5 Şubat'a özel en yeni cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte resimli ve dualı cuma mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR CUMA MESAJLARI 2021
Bilerek Hakkı Batıla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. (BAKARA – 42) Cumanız Mübarek Olsun...Selam ve Dua ile..!
İnsan; Geçmişin Hasretçisi, Geleceğin Özlemcisi, Yaşadığı Anın Şikayetçisidir! ALLAH bizi şikayet değil Şükredenlerden eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar.
Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagsla. Bizlere merhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Hayırlı Cumalar.
Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki; "Hatırlayan güzelse, Hatırlanan da güzeldir. Gül bahçesine giren ya gül olur, yada gül kokar." Yaradanın affına, Resul'ün şefaatine, Cennetin en güzel köşesine mazhar olabilmeniz dileğiyle, Cumanız Mübarek Olsun... Selam ve Dua ile..!
Cumamız mübarek dualarımız ve töbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun . Allah Cumanızı kabul ve mübarek eylesin...
Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne. Hayırlı Cumalar!
Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur"an-ı Kerim"i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap Hayırlı Cumalar
Biz Kur'an dan İman edenler için bir şifa ve rahmet kaynağı olan ayetler indiriyoruz. Zalimlerin de ancak zararını arttırır. Cumanız Mübarek Olsun...Selam ve Dua ile..!