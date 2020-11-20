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20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Cuma mesajları 2020: Resimli, yazılı en yeni ve anlamlı cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar Cuma mesajları 2020: Resimli, yazılı en yeni ve anlamlı cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar En yeni cuma mesajları burada! İslam alemi, her cuma olduğu gibi bu cuma günü de öğle vakti camilere akın ederek cuma namazını idrak edecekler. Cuma namazı öncesinde cuma mesajları ile cuma tebrikleri yapmak isteyen vatandaşlar, en anlamlı mesajları araştırıyor. 20 Kasım'a özel en yeni cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte resimli ve yazılı en anlamlı cuma mesajları... Giriş Tarihi: 20.11.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 10:08
Cuma mesajları... Cuma günü Müslümanların bayramı olarak bilinir. Bu mübarek günde İslam alemi birbirlerinin cumasını tebrik ederler. Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelmiş olan cuma namazı öncesinde paylaşılacak en yeni cuma mesajlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Sabah erken saatlerinde başlayan cuma mesajları aramaları hız kesmeden devam ediyor. İşte 2020 Kasım ayına özel en yeni resimli ve yazılı cuma mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR EN YENİ CUMA MESAJLARI
Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.
"Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagısla. Bizlere Merhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin."
Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.
Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi.
Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek,endişe içinde yenen baldan daha tatlıdır. Namus içinde yaşanan bir çadır, ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha sevimlidir. Cumanız Mübarek Olsun
Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.
Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz… Gönlünüz iman mekânınız cennet olsun, hayırlı Cumalar…
"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."