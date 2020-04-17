Cuma mesajları 2020: En şık resimli cuma mesajları burada! İşte hadisli, dualı, duygusal cuma mesajları... Cuma mesajları günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. Müslümanların bayramı olarak bilinen cuma gününde en çok tercih edilen paylaşım araçlarından olan cuma mesajları, her hafta olduğu gibi bu hafta da gündeme geldi. Sevdiklerinizle, eşinizle ve dostunuzla paylaşabileceğiniz en güncel resimli cuma mesajlarını sizler için derledik. SMS, Facebook ve WhatsApp üzerinden paylaşılabilecek hadisli, dualı, duygusal ve en şık resimli cuma mesajlarını bu sayfadan bulabilirsiniz... Giriş Tarihi: 17.04.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 09:53
Cuma mesajları... İslam alemi için haftanın en önemli günü olarak bilinen cuma günü geldi. Cuma gününü tebrik etmek için en çok tercih edilenlerden biri olan cuma mesajları, günün çok aranılanları arasında bulunuyor. İster resimli ister de yazılı olarak gönderebileceğiniz en şık resimli cuma mesajlarını sizler için derledik. Hem SMS olarak hem de sosyal medyada paylaşılabilecek en yeni cuma mesajları burada. İşte 17 Nisan'a özel derlediğimiz hadisli, dualı, duygusal cuma mesajları...
AYETLERLE CUMA MESAJLARI
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (CUM'A SURESİ /9)
Oysa onlar (kendilerini tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyenler) bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman, (hemen) ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın katında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır." (CUM'A SURESİ / 11)
Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın. Allah'ın fazlını isteyip-arayın ve Allah'ı çokca zikredin; umulur ki felaha (kurtuluşa ve umduklarınıza) kavuşmuş olursunuz. (CUM'A SURESİ / 10)
İbn Ömer (ra)'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: "Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın "
Ebû Hüreyre ile İbn Ömer (ra)'den rivayet edildiğine göre bu iki sahâbî Resûlullah (sav)'in minber üzerinde şöyle buyurduğunu duymuşlardır: "Bazı kimseler cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veya Allah Teâlâ onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar "
Ebû Hüreyre (ra)'den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: "Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur "