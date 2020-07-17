17 Temmuz 2020, Cuma
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Cuma mesajları 2020: Dualı, kısa ve öz en yeni resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar!

Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kılınacak cuma namazı öncesinde birbirlerinin cumasını tebrik etmek isteyen vatandaşlar, en yeni ve dualı cuma mesajlarını araştırıyor. Bizde sizler için bu mübarek güne özel eşe doşta gönderilebilecek anlamlı mesajları sayfamızda derledik. İşte dualı, kısa ve öz en yeni resimli cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 17.07.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 09:16
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Cuma mesajları 2020: Dualı, kısa ve öz en yeni resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar!

Cuma mesajları, bu mübarek günde sevdiklerinizin cumasını kutlamak için güzel bir araç olacaktır. Sosyal medya platformlarında paylaşılan cuma mesajları, her hafta olduğu gibi bu hafta da en çok aranılanlar arasında. Twitter, Facebook, WhatsApp, SMS ile gönderebileceğiniz kısa ve öz resimli cuma mesajlarını sizler için derledik.

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Cuma mesajları 2020: Dualı, kısa ve öz en yeni resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar!

CUMA MESAJLARI 2020

Ya Rab... Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar...

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Cuma mesajları 2020: Dualı, kısa ve öz en yeni resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar!

Rabbim nefsimize 'celaliyle', kalbimize 'cemaliyle', hayatımıza 'hikmetiyle', hatalarımıza 'rahmetiyle', mahşerde 'Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın… Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

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Cuma mesajları 2020: Dualı, kısa ve öz en yeni resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar!

Kalbinizden gecen tüm dua'lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar… Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar...

Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar...

Rabbim nefsimize 'celaliyle', kalbimize 'cemaliyle', hayatımıza 'hikmetiyle', hatalarımıza 'rahmetiyle', mahşerde 'Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

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Cuma mesajları 2020: Dualı, kısa ve öz en yeni resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar!

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı Cumalar.