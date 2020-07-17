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Cuma mesajları 2020: Dualı, kısa ve öz en yeni resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar!
Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kılınacak cuma namazı öncesinde birbirlerinin cumasını tebrik etmek isteyen vatandaşlar, en yeni ve dualı cuma mesajlarını araştırıyor. Bizde sizler için bu mübarek güne özel eşe doşta gönderilebilecek anlamlı mesajları sayfamızda derledik. İşte dualı, kısa ve öz en yeni resimli cuma mesajları...
Giriş Tarihi: 17.07.2020 09:10Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 09:16