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Cuma mesajları 2020: Dualı, hadisli cuma mesajları burada! İşte en yeni ve resimli 2020 cuma mesajları
Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Temmuz ayının ikinci cuması için camiler hazırlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kılınacak cuma namazı öncesinde paylaşılabilecek en yeni cuma mesajlarını sayfamıza derledik. Cuma gününü kutlamak ve iyi dileklerini paylaşmak isteyenler dualı ve hadisli cuma mesajlarını araştırıyor. İşte dualı, hadisli, en yeni ve resimli cuma mesajları...
Giriş Tarihi: 10.07.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 09:20
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