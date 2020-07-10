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Cuma mesajları 2020: Dualı, hadisli cuma mesajları burada! İşte en yeni ve resimli 2020 cuma mesajları

Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Temmuz ayının ikinci cuması için camiler hazırlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kılınacak cuma namazı öncesinde paylaşılabilecek en yeni cuma mesajlarını sayfamıza derledik. Cuma gününü kutlamak ve iyi dileklerini paylaşmak isteyenler dualı ve hadisli cuma mesajlarını araştırıyor. İşte dualı, hadisli, en yeni ve resimli cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 10.07.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 09:20
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Cuma mesajları 2020: Dualı, hadisli cuma mesajları burada! İşte en yeni ve resimli 2020 cuma mesajları

Cuma mesajları... Müslümanların bayramı olarak bilinen cuma gününün ilk saatlerinden itibaren cuma mesajları paylaşılıyor. Cuma günü Müslümanların kaynaşmaları açısından önemli bir gündür. Birbirlerinin cumasını tebrik etmek isteyen vatandaşlar en yeni ve dualı cuma mesajları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bizde bu mübarek güne özel paylaşılabilecek en güzel görselli cuma mesajlarını toparladık. İşte dualı, hadisli, en yeni ve resimli cuma mesajları...

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Cuma mesajları 2020: Dualı, hadisli cuma mesajları burada! İşte en yeni ve resimli 2020 cuma mesajları

EN YENİ CUMA MESAJLARI 2020

Allah'ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Rabbim dünyada sağIıkIı, mutIu, huzurIu ve barış içinde yaşamayı ahirette ise cennet bahçeIerinde oImayı peygamber efendimizin bütün ümetine nasip eyIesin inşAIIah. Amin ve hayırlı cumalar.

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Cuma mesajları 2020: Dualı, hadisli cuma mesajları burada! İşte en yeni ve resimli 2020 cuma mesajları

Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!

Rabbim, dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin. Hayırlı Cumalar.

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Cuma mesajları 2020: Dualı, hadisli cuma mesajları burada! İşte en yeni ve resimli 2020 cuma mesajları

Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan yaradana sığınki sefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar. Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.

Yüce Rabbim. Omuzumuzda onca GÜNAH yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir OF değil, yürekten bir AF diliyoruz. -Hayırlı Nurlu Cumalar.

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Cuma mesajları 2020: Dualı, hadisli cuma mesajları burada! İşte en yeni ve resimli 2020 cuma mesajları

Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet/süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. (Kehf-7) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. HAYIRLI CUMALAR…