Cuma Hutbesi TAM METİN PDF | 12 Nisan Cuma hutbesinin konusu ne? "Gözümün Nuru: Namaz"

Cuma günleri, İslam toplumunda bir araya gelmenin ve manevi bir birliktelik oluşturmanın sembolü olan Cuma namazının kılındığı günlerdir. Bu önemli gün, erkekler için farz kılınmış olup, öğle saatinde camilere akın edilerek kılınır. Diyanet tarafından yayınlanan 12 Nisan Cuma Hutbesi, bu manevi buluşmanın ve toplumsal dayanışmanın vurgusunu yapmaktadır. Cuma namazı, toplumun birlik ve beraberlik içinde olduğunu gösteren önemli bir parçasıdır.

GÖZÜMÜZÜN NURU: NAMAZ🧎‍♂️