Cuma Hutbesi TAM METİN PDF | 12 Nisan Cuma hutbesinin konusu ne? "Gözümün Nuru: Namaz"
Cuma hutbesi, 12 Nisan 2024 tarihindeki Cuma namazı için yayınlandı. Cuma günleri, İslam aleminde büyük bir öneme sahiptir. Bu anlamlı gün, Müslümanların bir araya gelerek topluluk halinde ibadet ettiği, manevi bir birliktelik ve dayanışmanın yaşandığı bir zaman dilimidir. Peki bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne?
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2024
09:16 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
09:16
Cuma günleri, İslam toplumunda bir araya gelmenin ve manevi bir birliktelik oluşturmanın sembolü olan Cuma namazının kılındığı günlerdir. Bu önemli gün, erkekler için farz kılınmış olup, öğle saatinde camilere akın edilerek kılınır. Diyanet tarafından yayınlanan 12 Nisan Cuma Hutbesi, bu manevi buluşmanın ve toplumsal dayanışmanın vurgusunu yapmaktadır. Cuma namazı, toplumun birlik ve beraberlik içinde olduğunu gösteren önemli bir parçasıdır.
🧎♂️ GÖZÜMÜZÜN NURU: NAMAZ
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:
"Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak olan namaz, en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir."1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor:
"Kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk ameli namazdır."2
Aziz Müminler!
Yüce dinimiz İslam'ın emrettiği beş temel esastan biri de namazdır. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in buyurduğu üzere namaz; dinimizin direği, gözümüzün nurudur. Gönlümüzün süruru, cennetimizin anahtarıdır.3 Bizler, kulluk ve sorumluluk bilincini namazla elde eder; Allah'ın rızasına, sonsuz rahmet ve mağfiretine namazla ulaşırız. Ruhumuzu daraltan sıkıntılardan namazla kurtulur; huzur ve esenlik iklimine namazla kavuşuruz. Aynı safta omuz omuza namazla bir araya gelir; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi namazla perçinleriz.
Kıymetli Müslümanlar!
Namaz, Cenâb-ı Hakk'ın verdiği nimetlere karşı şükrümüzün ifadesidir. O'nun huzurunda ve gözetimi altında olduğumuzu hatırlatan müstesna bir ibadettir. Namaz, Rabbimize olan muhabbetimizin ve bağlılığımızın tezahürüdür. Müslüman oluşumuzun alameti, imanımızın hayata yansımasıdır.
Değerli Müminler!
Namaz, bizi her türlü kötülükten uzak tutar. Bize nice güzel alışkanlık kazandırır. Namazdan önce aldığımız abdest; bize, maddi ve manevi kirlerden arınmamız gerektiğini öğretir. Kâbe'ye yönelme; dünyevi meşgaleleri geride bırakıp Rabbimizin divanına durmayı anlatır. Namaza
"Allahü Ekber" diyerek başlamak; her işimizde Allah'a sığınmamız gerektiğini vurgular.