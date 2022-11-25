CUMA HUTBESİ PDF | 25 Kasım Cuma Hutbesi Diyanet yayımladı mı? Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? Ankara, İstanbul, İzmir CUMA VAKİTLERİ
Cuma Hutbesinin konusu ne sorusunun cevabı her cuma gündemdeki yerini alıyor. Cuma namazı İslam dinin farz ve önemli ibadetlerinden birisidir. Her hafta farklı bir konunun işlendiği Cuma Hutbesinin bugünkü konusu ne? 25 Kasım Cuma Hutbesi Diyanet yayımladı mı? Ankara, İstanbul, İzmir cuma vakitleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 25.11.2022
09:19 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
09:19
Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Cuma Hutbesi her cuma namazı öncesinde caminin hatibi tarafından Müslümanlara okunmaktadır. Cuma namazı kadar önemli ve kıymetli olan Cuma Hutbesinin konusunu Müslümanlar namazdan önce araştırarak öğrenmeye çalışıyor. Peki 25 Kasım Cuma Hutbesi Diyanet yayımladı mı? Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? İşte Cuma Hutbesi tam metni...
GALERİ DEVAM EDİYOR
25 KASIM CUMA HUTBESİ
MERHAMET TOPLUMU
Muhterem Müslümanlar!
Cenâb-ı Hakk'ın kullarına bahşettiği en değerli nimetlerden biri de merhamet duygusudur. Merhamet, Rabbimizin "Rahmân" isminin bir tecellisidir. Merhamet, kalp inceliği ve gönül yumuşaklığıdır. Şefkatli ve insaflı davranmaktır. Merhamet, kalpleri kin, öfke ve intikam gibi hastalıklardan temizlemektir. Gönülleri sevgi, saygı ve affın güzelliğiyle tezyin etmektir. Can taşıyan her bir varlığa hatta bütün kâinata muhabbet nazarıyla bakmaktır
Aziz Müminler!
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (s.a.s)'in en belirgin özelliği onun merhamet ve şefkatidir. 1 Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in davranış şekli şöyle anlatılmaktadır. "Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi…"
Allah Resûlü (s.a.s), "Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en güzel davranandır."3 buyurarak eşlerin birbirlerine karşı insaflı ve merhametli olmalarını emretmiştir. "Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar."4 müjdesiyle dua ve bereket vesilemiz olan yaşlılara güzel muamelede bulunmayı tavsiye etmiştir.
Resûl-i Ekrem (s.a.s)'in çocuklara karşı olan şefkat ve muhabbetini ise çocukluğunu peygamberimizin yanında geçiren Hz. Enes (r.a) şöyle anlatmaktadır: "Allah Resûlü, beni bir kez olsun azarlamadı, kalbimi kırmadı. Bana karşı sürekli 'evladım', 'yavrucuğum' gibi gönül alıcı, sevgi dolu ifadeler kullandı."5