CUMA HUTBESİ PDF | 25 Kasım Cuma Hutbesi Diyanet yayımladı mı? Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? Ankara, İstanbul, İzmir CUMA VAKİTLERİ

Allah Resûlü (s.a.s), "Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en güzel davranandır."3 buyurarak eşlerin birbirlerine karşı insaflı ve merhametli olmalarını emretmiştir. "Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar."4 müjdesiyle dua ve bereket vesilemiz olan yaşlılara güzel muamelede bulunmayı tavsiye etmiştir.