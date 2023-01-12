13 Ocak 2023, Cuma
CUMA HUTBESİ 12 OCAK PDF | Cuma Hutbesinin konusu ne? "En Güzel İsimler Allah'a Aittir" TAM METİN | İzmir, Ankara, İstanbul cuma vakitleri....
Cuma Hutbesi konusu ne sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. İslam dininin farz ibadetleri arasında yer alan Cuma namazı sırasında caminin imam hatibi o hafta belirlenen Cuma Hutbesini Müslümanlarla paylaşıyor. Onun öncesinde belirlenen konuyu ve hutbeyi öğrenmek isteyenler arama motorlarında "12 Ocak Cuma Hutbesinin konusu ne?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Diyanet Cuma Hutbesi tam metni...
Giriş Tarihi: 12.01.2023 23:29
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