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Haberler Galeri CUMA HUTBESİ 12 OCAK PDF | Cuma Hutbesinin konusu ne? "En Güzel İsimler Allah'a Aittir" TAM METİN | İzmir, Ankara, İstanbul cuma vakitleri....

CUMA HUTBESİ 12 OCAK PDF | Cuma Hutbesinin konusu ne? "En Güzel İsimler Allah'a Aittir" TAM METİN | İzmir, Ankara, İstanbul cuma vakitleri....

Cuma Hutbesi konusu ne sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. İslam dininin farz ibadetleri arasında yer alan Cuma namazı sırasında caminin imam hatibi o hafta belirlenen Cuma Hutbesini Müslümanlarla paylaşıyor. Onun öncesinde belirlenen konuyu ve hutbeyi öğrenmek isteyenler arama motorlarında "12 Ocak Cuma Hutbesinin konusu ne?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Diyanet Cuma Hutbesi tam metni...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.01.2023 23:29
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CUMA HUTBESİ 12 OCAK PDF | Cuma Hutbesinin konusu ne? En Güzel İsimler Allah’a Aittir TAM METİN | İzmir, Ankara, İstanbul cuma vakitleri....

12 Ocak Cuma Hutbesi konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Her hafta Cuma Hutbesinin konusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından PDF, WORD ve MP3 formatında yayımlanmakta. Peki bu haftaki Cuma Hutbesi konusu ne? 12 Ocak Cuma Hutbesi yayımlandı mı? İşte il il Cuma vakitleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CUMA HUTBESİ 12 OCAK PDF | Cuma Hutbesinin konusu ne? En Güzel İsimler Allah’a Aittir TAM METİN | İzmir, Ankara, İstanbul cuma vakitleri....

12 OCAK CUMA HUTBESİ TAM METNİ

EN GÜZEL İSİMLER ALLAH'A AİTTİR

Muhterem Müslümanlar! Hutbemin başında okuduğum İhlâs suresinde Yüce Rabbimiz kendisini bize şöyle tanıtmaktadır: "De ki, Allah tektir. Allah Samed'dir; hiçbir şeye muhtaç değildir, her şey O'na muhtaçtır. Ondan çocuk olmamıştır, kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır, kimsenin çocuğu değildir. O'nun hiçbir dengi yoktur."1

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CUMA HUTBESİ 12 OCAK PDF | Cuma Hutbesinin konusu ne? En Güzel İsimler Allah’a Aittir TAM METİN | İzmir, Ankara, İstanbul cuma vakitleri....

Aziz Müminler!

Allah Teâlâ, âlemlerin Rabbidir. Göklerin ve yerin mülkü O'na aittir. Yaratan O'dur, yaşatan O'dur, yöneten O'dur.

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CUMA HUTBESİ 12 OCAK PDF | Cuma Hutbesinin konusu ne? En Güzel İsimler Allah’a Aittir TAM METİN | İzmir, Ankara, İstanbul cuma vakitleri....

Allah Gafûr'dur; mağfireti boldur. Vedûd'dur; sevgisi çoktur. Rezzâk'tır; kullarına nice temiz ve güzel nimetler bahşedendir. Hafîz'dir, merhametine sığınanları koruyandır. Tevvâb'dır; tövbeleri kabul edendir. Afüv'dür; bağışlanma dileyenleri affedendir. İsyan ve günahta ısrar edenlere karşı ise azabı çetindir.

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CUMA HUTBESİ 12 OCAK PDF | Cuma Hutbesinin konusu ne? En Güzel İsimler Allah’a Aittir TAM METİN | İzmir, Ankara, İstanbul cuma vakitleri....

Kıymetli Müslümanlar!

Allah, Kâdir'dir; sonsuz güç ve kuvvet sahibidir. Allah, Muhyî ve Mümît'tir; şu kısacık imtihan dünyasında hangimizin daha güzel işler yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Öldükten sonra hepimizi diriltecek, yapıp ettiklerimizden hesaba çekecek, herkese hak ettiğinin karşılığını eksiksiz verecektir.