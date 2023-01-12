CUMA HUTBESİ 12 OCAK PDF | Cuma Hutbesinin konusu ne? "En Güzel İsimler Allah'a Aittir" TAM METİN | İzmir, Ankara, İstanbul cuma vakitleri....

12 OCAK CUMA HUTBESİ TAM METNİ

EN GÜZEL İSİMLER ALLAH'A AİTTİR

Muhterem Müslümanlar! Hutbemin başında okuduğum İhlâs suresinde Yüce Rabbimiz kendisini bize şöyle tanıtmaktadır: "De ki, Allah tektir. Allah Samed'dir; hiçbir şeye muhtaç değildir, her şey O'na muhtaçtır. Ondan çocuk olmamıştır, kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır, kimsenin çocuğu değildir. O'nun hiçbir dengi yoktur."1