30 Kasım 2022, Çarşamba
Çukurova 7 kuyusundan petrol fışkırdı! "Deli" diyenler tarlasından petrol çıkınca "Kral" dedi
Adana'da toplam 14 kuyuda petrol çıkarma çalışmaları devam ederken, Çukurova 7 kuyusunu da kapsayan arazisinde 3 kuyu bulunan Orhan Buhur, "Yıllar önce toprağın altında petrol olduğunu söylediğim zaman herkes bana 'deli' diyordu. Ama şimdi, 'Petrol kralı geldi' diyerek karşılıyorlar" dedi.
Giriş Tarihi: 30.11.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 16:28
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