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Haberler Galeri Çukurova 7 kuyusundan petrol fışkırdı! "Deli" diyenler tarlasından petrol çıkınca "Kral" dedi

Çukurova 7 kuyusundan petrol fışkırdı! "Deli" diyenler tarlasından petrol çıkınca "Kral" dedi

Adana'da toplam 14 kuyuda petrol çıkarma çalışmaları devam ederken, Çukurova 7 kuyusunu da kapsayan arazisinde 3 kuyu bulunan Orhan Buhur, "Yıllar önce toprağın altında petrol olduğunu söylediğim zaman herkes bana 'deli' diyordu. Ama şimdi, 'Petrol kralı geldi' diyerek karşılıyorlar" dedi.

Giriş Tarihi: 30.11.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 16:28
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Adana’da tarlasında petrol fışkırdı! “Eskiden ’deli’ diyorlardı şimdi ’kral’ diyorlar”

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Temmuz ayında bulunan 1 milyar dolarlık petrol rezervinden sonra bölgede 3 bin dönümlük alanda yeni petrol kuyuları ortaya çıktı.

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Adana’da tarlasında petrol fışkırdı! “Eskiden ’deli’ diyorlardı şimdi ’kral’ diyorlar”

Bölgede toplam 14 kuyuda petrol çıkarma çalışmaları sürüyor. Bu kuyulardan 3'ü ise Orhan Buhur'a ait 50 dönümlük arazide bulunuyor.

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Adana’da tarlasında petrol fışkırdı! “Eskiden ’deli’ diyorlardı şimdi ’kral’ diyorlar”

Buhur "Yıllar önce toprağın altında petrol olduğunu söylediğim zaman bana 'deli' diyerek gülüyorlardı. Ama şimdi nereye gitsem herkes 'Petrol kralı geldi' diyerek karşılıyorlar. Buradan çıkarılan ham petrol günde 12-13 tıra yüklenip Adıyaman'a gidiyor." dedi.

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Adana’da tarlasında petrol fışkırdı! “Eskiden ’deli’ diyorlardı şimdi ’kral’ diyorlar”

Orhan Buhur, "Adıyaman'dan Erzin'de bulunan limana oradan da gemiyle İzmir Aliağa'ya gidiyor mazot ve benzin olarak ayrıştırılıyor. Çıkan petrol yeryüzüne ne kadar yakınsa o kadar kaliteli olduğunu öğrendim. Buradan da 400 metre gibi bir mesafeden petrol çıkartılıyor" ifadelerini kullandı.

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Adana’da tarlasında petrol fışkırdı! “Eskiden ’deli’ diyorlardı şimdi ’kral’ diyorlar”

"KALİTELİ BİR PETROL"

Adana'nın Ceyhan İlçesi Soysallı Köyü'nde petrol çıkarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede 3 bin dönümlük alanda yeni petrol kuyuları bulundu.