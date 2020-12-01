Çukur sandılar ama gerçek çok farklı çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Çukur sandılar gerçek çok farklı çıktı. Medeniyetin en büyük simgelerinden birisi olan evler, zamana ve coğrafyaya göre farklılık gösteriyor. Büyük bir çukuru gören vatandaşlar yetkililere haber verirken, bölgeye gelen yetkililer ve vatandaşlar büyük şok yaşadı.

Giriş Tarihi: 01.12.2020 14:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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