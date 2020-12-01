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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Çukur sandılar ama gerçek çok farklı çıktı! Görenler gözlerine inanamadı Çukur sandılar ama gerçek çok farklı çıktı! Görenler gözlerine inanamadı Çukur sandılar gerçek çok farklı çıktı. Medeniyetin en büyük simgelerinden birisi olan evler, zamana ve coğrafyaya göre farklılık gösteriyor. Büyük bir çukuru gören vatandaşlar yetkililere haber verirken, bölgeye gelen yetkililer ve vatandaşlar büyük şok yaşadı. Giriş Tarihi: 01.12.2020 14:04
Avustralya'nın Coober Pedy kasabası, bir asırdır dünyanın opal başkenti adıyla biliniyor...
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Coober Pedy ortalama 43°C'lik bir sıcaklığa, dayanılamayacak bir kuruluğa ve devamlı süregelen toz fırtınalarına ev sahipliği yapıyor.
Coober Pedy, Avustralya'nın güneyinde yer alan Adelaide şehrinin 846 km kuzeyinde ilginç bir yer. Kasabanın iki bine yakın nüfusu var.
Coober Pedy'nin halkı bölgede bulunan opal madenininden kalan tünellerde bin 500 ev inşa edip bunları birbirine bağlamış.
Kasaba, dışarıdaki herhangi bir yerleşim yerinde bulunan modern ulaşılabilir imkanların hemen hemen hepsine sahip.