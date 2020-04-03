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Haberler Galeri Corona virüsten (koronadan) korunmak için neler yapmalıyız? Hamile ve çocuklar nasıl korunmalı? İşte 14 püf noktası

Corona virüsten (koronadan) korunmak için neler yapmalıyız? Hamile ve çocuklar nasıl korunmalı? İşte 14 püf noktası

Corona virüs kabusu dünyayı alt üst etmeye devam ediyor ve salgının zararları çok derin olacağa benziyor. Bunda problemi ciddiye alıp gerekli tedbirleri almayan ve şeffaf olmayan hükümetlerin suçu olduğu gibi yapılan ikazları ciddiye almayan insanların da çok büyük katkısı var. Güney Kore, Tayvan, Singapur, Almanya dışında durumu kontrol altına almada ümit veren başka bir ülke yok. Durum çok ciddi. Gerçek standart bir tedavi henüz yok ve aşı en az bir sene sonrasına bakıyor, tabi etkili olursa. Ama hiç olmazsa gereken tedbirleri almak ve almaya devam etmek bizim elimizde. Peki corona virüsten korunmak içine neler yapmalıyız? Anne adayları (hamileler) corona virüsünden nasıl korunmalı? Çocukları corona virüsünden nasıl koruyabiliriz? Uzun süredir mesleğini ABD'de yapan Doktor M. Fatih Ramazanoğlu tek tek açıkladı. İşte corona virüsten korunmanın 14 püf noktası...

Giriş Tarihi: 03.04.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 13:55
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Corona virüsten koronadan korunmak için neler yapmalıyız? Hamile ve çocuklar nasıl korunmalı? İşte 14 püf noktası

Dünyayı saran ve çok sayıda ölüme neden olan yeni tip corona virüs, herkesi olduğu gibi anne adayları ve çocukları da tedirgin ediyor. Hamileler corona virüsün hem kendilerini hem de bebeklerini nasıl koruacağı konusundaki sorulara yanıt arıyor. "Virüs de dahil olmak üzere hastalıklara karşı korunmada vücut direnci yani bağışıklık sisteminin rolü çok büyüktür." diyen Doktor M. Fatih Ramazanoğlu corona virüsten korunmanın püf noktalarını madde madde anlattı. İşte o tedbirler...

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Corona virüsten koronadan korunmak için neler yapmalıyız? Hamile ve çocuklar nasıl korunmalı? İşte 14 püf noktası

1. Panik yapmadan gereken tedbirlere konsantre olun. Sadece bu konuda uzman olan insanları dinleyin ve takip edin.

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Corona virüsten koronadan korunmak için neler yapmalıyız? Hamile ve çocuklar nasıl korunmalı? İşte 14 püf noktası

2. Uyku ve istirahatinize dikkat edin. Stressden mümkün olduğunca uzak durun

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Corona virüsten koronadan korunmak için neler yapmalıyız? Hamile ve çocuklar nasıl korunmalı? İşte 14 püf noktası

3. Sağlıklı beslenmeye dikkat edin buna bol meyva ve sebze de dahil.

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Corona virüsten koronadan korunmak için neler yapmalıyız? Hamile ve çocuklar nasıl korunmalı? İşte 14 püf noktası

4. Vitamin C: Virüsün ilk çıktığı yer Çin'de yüksek doz 20.000 mg damardan Korona virüs hastalarına verilmiş ve çok hastaların kısa sürede hemen iyileştikleri görülmüş. Bu konuda tedavi ile ilgili yayınların kısa zamanda çıkması bekleniyor.