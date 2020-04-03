Corona virüsten (koronadan) korunmak için neler yapmalıyız? Hamile ve çocuklar nasıl korunmalı? İşte 14 püf noktası

Corona virüs kabusu dünyayı alt üst etmeye devam ediyor ve salgının zararları çok derin olacağa benziyor. Bunda problemi ciddiye alıp gerekli tedbirleri almayan ve şeffaf olmayan hükümetlerin suçu olduğu gibi yapılan ikazları ciddiye almayan insanların da çok büyük katkısı var. Güney Kore, Tayvan, Singapur, Almanya dışında durumu kontrol altına almada ümit veren başka bir ülke yok. Durum çok ciddi. Gerçek standart bir tedavi henüz yok ve aşı en az bir sene sonrasına bakıyor, tabi etkili olursa. Ama hiç olmazsa gereken tedbirleri almak ve almaya devam etmek bizim elimizde. Peki corona virüsten korunmak içine neler yapmalıyız? Anne adayları (hamileler) corona virüsünden nasıl korunmalı? Çocukları corona virüsünden nasıl koruyabiliriz? Uzun süredir mesleğini ABD'de yapan Doktor M. Fatih Ramazanoğlu tek tek açıkladı. İşte corona virüsten korunmanın 14 püf noktası...