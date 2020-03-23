Corona virüs sonrası yok satıyor! Antibakteriyal tespih: Kuka

Kuka tespihin 30 liradan başlayıp 100 liraya kadar satıldığını belirten Ahmet Ünverdi, "El işleme olursa fiyat daha da artıyor. Bu tespih mikropları öldürücü özelliğe sahiptir. Bu nedenle de talep var. Çok eski tarihlerden bu yana kullanılan malzemedir. Virüsten sonra bayağı bir artış oldu. Yüzde 60-70 oranında satışlar arttı. Bende herkese tavsiye ederim" dedi.