Corona virüs korkusundan oraya akın ettiler!

Çeşme Alaçatı'da dondurmacılık yapan Ahmet Bağcı vatandaşların bölgeyi tercih ettiğini belirterek, "Burası yarımada olduğu için önü tamamen açık ve dolayısıyla havası da oldukça temiz. Burada huzur var. Özellikle hafta sonları çok kalabalıklaşıyor ve yavaş yavaş kalabalığın arttığını gözlemliyoruz. İzmir, İstanbul gibi bölgelerden gelenler var. Corona virüs konusunda temkinliler. Gelen vatandaşlarımız yazlıklarını açmış vaziyette. Evlerinde huzurlu bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar" dedi.