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Corona virüs kehaneti Baba Vanga'yı bile geride bıraktı! Salgını 15 sene öncesinden bilmiş
Baba Vanga'nın Türkiye ve dünya için söylediği kan donduran kehanetler herkesin malumu. Kehanetlerinin gerçekleşmesi ile ün kazanan Bulgar kahin Baba Vanga'yı bile geride bırakabilecek bir kehanetse ABD'li medyum ve yazar Sylvia Browne'un 2005 yılında kaleme aldığı Kehanetler adlı kitabında yer alıyor. Sylvia Browne 15 sene önce kaleme aldığı kitabında corona virüs benzeri bir hastalıktan söz ediyor ve dünyaya yayılacağını vurguluyor.
Giriş Tarihi: 24.03.2020 22:58 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 23:02
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