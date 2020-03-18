Corona virüs araştırması! Öksürenlerden irkilir hale gelindi...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Ruh Sağlığı Derneğinin salgın hastalık fobisini incelemeye yönelik yaptığı "Korku Salgını Araştırması", bireylerin yüzde 73'ünün elini daha sık yıkama isteği duyduğunu, yüzde 72'sinin öksüren ve hapşıranlardan irkilir hale geldiğini, yüzde 72'sinin ise haberleri takip etme merakının arttığını ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 18.03.2020 13:57 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 14:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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