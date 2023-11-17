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Haberler Galeri Çöplükte bulduğu paslı saati restore etti 🕑 Tüm parçaları tek tek elden geçirdi 🛠️ Milyonlar bunu izledi

Çöplükte bulduğu paslı saati restore etti 🕑 Tüm parçaları tek tek elden geçirdi 🛠️ Milyonlar bunu izledi

YouTube'da Restoration VR adlı kanalda restorasyon videoları paylaşan fenomen son yaptığı iş ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Çöplerin arasında paslanmış halde kol saati bulan kişi saati restore etti. Her anını saniye saniye kaydeden bu kişi videoyu YouTube hesabından takipçileriyle paylaşarken, milyonlar o anları izledi.

Giriş Tarihi: 17.11.2023 08:17
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Çöplükte bulduğu paslı saati restore etti 🕑 Tüm parçaları tek tek elden geçirdi 🛠️ Milyonlar bunu izledi

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da Restoration VR adlı kanalıyla takipçilerine yaptığı restorasyon videolarını paylaşan kişi görenleri şaşırtmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çöplükte bulduğu paslı saati restore etti 🕑 Tüm parçaları tek tek elden geçirdi 🛠️ Milyonlar bunu izledi

Çöplerin içinde kol saati bulan kişi saatini evine götürdü.

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Çöplükte bulduğu paslı saati restore etti 🕑 Tüm parçaları tek tek elden geçirdi 🛠️ Milyonlar bunu izledi

Tüm parçaları elinden geçirerek yenileyen bu kişi saatin son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

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Çöplükte bulduğu paslı saati restore etti 🕑 Tüm parçaları tek tek elden geçirdi 🛠️ Milyonlar bunu izledi

Saatin her anını saniye saniye kaydeden bu kişi videoyu takipçileriyle paylaştı.

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Çöplükte bulduğu paslı saati restore etti 🕑 Tüm parçaları tek tek elden geçirdi 🛠️ Milyonlar bunu izledi

Milyonlar saat restorasyon videosunu izledi.