Çöplükte bulduğu paslı saati restore etti 🕑 Tüm parçaları tek tek elden geçirdi 🛠️ Milyonlar bunu izledi

YouTube'da Restoration VR adlı kanalda restorasyon videoları paylaşan fenomen son yaptığı iş ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Çöplerin arasında paslanmış halde kol saati bulan kişi saati restore etti. Her anını saniye saniye kaydeden bu kişi videoyu YouTube hesabından takipçileriyle paylaşarken, milyonlar o anları izledi.

Giriş Tarihi: 17.11.2023 08:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL