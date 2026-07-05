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Çocukluk hayali emekli olunca gerçeğe dönüştü! 18 yıldır antika ürünleri geleceğe taşıyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Çorum'da yaşayan Cemalettin Polattaş, çocukluk yıllarında başlayan antika tutkusunu emekli olduktan sonra mesleğe dönüştürdü. Yaklaşık 18 yıldır topladığı 150-200 yıllık antika ürünlerin bakımını yaparak yeniden koleksiyonerlerle buluşturan Polattaş, gençlere hobilerini sürdürmeleri çağrısında bulundu.

Çocukluk hayali emekli olunca gerçeğe dönüştü! 18 yıldır antika ürünleri geleceğe taşıyor 1

Çorum'da yaşayan Cemalettin Polattaş, çocukluk yıllarından beri ilgi duyduğu antika eşyalara olan merakını emekli olduktan sonra profesyonel bir işe dönüştürdü.

Çocukluk hayali emekli olunca gerçeğe dönüştü! 18 yıldır antika ürünleri geleceğe taşıyor 2

Yaklaşık 18 yıl önce Çorum'daki Veli Paşa Hanı'nda kendi antika dükkanını açan Polattaş, çevre ilçe ve köylerden temin ettiği etnografik ürünlerin bakımını ve temizliğini yaptıktan sonra yeniden koleksiyonerlerle buluşturuyor.

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Çocukluk hayali emekli olunca gerçeğe dönüştü! 18 yıldır antika ürünleri geleceğe taşıyor 3

Osmanlı dönemine ait duvar saatlerinden nostaljik radyolara, pirinç terazilerden porselen fincan takımlarına ve antika kameralara kadar uzanan 150-200 yıllık eserlerin yer aldığı dükkan, ziyaretçilerine adeta tarih yolculuğu sunuyor.

Çocukluk hayali emekli olunca gerçeğe dönüştü! 18 yıldır antika ürünleri geleceğe taşıyor 4

"YILLAR SONRA BU BENİM İŞİM OLDU"

Çocukluk yıllarından beri antikalara ilgi duyduğunu belirten Polattaş, emekliliğin ardından hobisini mesleğe dönüştürdüğünü anlatarak şunları söyledi:

"Çocukluğumdan beri ilgim, hevesim, hobimdi. Ama yıllar sonra bu benim işim oldu. Ben kamudan emekliyim. Emekli olalı 18 yıl oldu. 18 yıldır da bu işin ticaretini yapıyorum. Etnografik ürünler onları çevre ilçelerden topluyorum. Çok zevkle, keyifle yapıyorum. Bunları da işte alıp bakımını yapıp, temizliğini yapıp tekrar müşterilerime sunuyorum. Tabii ki bunların talebi ilimizde sınırlı. Ama il dışından gelen müşterilerden talep daha fazla geliyor. İstanbul'dan, Ankara'dan, büyükşehirlerden esnaf arkadaşlarım var. Onlarla ara ara görüşüyoruz, ziyaret ediyorlar, onlara veriyorum. Ayrıca bizim ayda bir antika pazarımız olur, oraya gidiyorum. Orada alışveriş yapıyorum."

Polattaş, antika ürünlere özellikle büyükşehirlerden gelen koleksiyoner ve antikacıların ilgi gösterdiğini de belirtti.

Çocukluk hayali emekli olunca gerçeğe dönüştü! 18 yıldır antika ürünleri geleceğe taşıyor 5

"BİZİM BU İŞİMİZDE SINIRSIZ ÇEŞİT VAR"

Antikacılığın kapsamlı bir alan olduğuna dikkat çeken Polattaş, koleksiyonculuğun farklı ilgi alanlarını kapsadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bizim bu işimizde sınırsız çeşit var. İnsanlar geçmişte ihtiyaçlarına göre kültür seviyesi, ekonomik durumuna göre taleplerini bir şekilde karşılamak için değişik ürünler, objeler yapmışlar. Tabii ki her birinin kıymeti, değeri farklı. Koleksiyonerler var, bakır obje koleksiyonu yapıyor, porselen obje koleksiyonu yapanlar var, pirinç obje koleksiyonu yapanlar var. Bir de genel öyle ürün alıp satanlar var. Elimde ortalama 150-200 yıl arasında değişik ürünlerim var."

Çocukluk hayali emekli olunca gerçeğe dönüştü! 18 yıldır antika ürünleri geleceğe taşıyor 6

GENÇLERE HOBİ TAVSİYESİ

Yıllarca kamu kurumlarında görev yaptıktan sonra hayalini kurduğu işi yaptığını ifade eden Polattaş, gençlere hobilerinden vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunarak şöyle konuştu:

"Bütün genç arkadaşlarıma, kardeşlerime tavsiyem, illa antika veya etnografik otantik ürünler değil, herhangi bir hobilerinin olması. Hayat sürprizlerle dolu. Adam mühendislik okumuş, farklı bir iş yapıyor. Tıp okuyan sanatkar arkadaşlarımız var. Herhangi bir okulda okuyor ama sevdiği işi yapıyor. Bir işi severek yaparsanız başarı geliyor. Bu hobiyi de bir stepne gibi de düşünebilirsiniz. Onun için bütün gençlere, arkadaşlarıma tavsiye ediyorum."

Çocukluk hayali emekli olunca gerçeğe dönüştü! 18 yıldır antika ürünleri geleceğe taşıyor 7
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