Çocukluk hayali emekli olunca gerçeğe dönüştü! 18 yıldır antika ürünleri geleceğe taşıyor

Çorum'da yaşayan Cemalettin Polattaş, çocukluk yıllarında başlayan antika tutkusunu emekli olduktan sonra mesleğe dönüştürdü. Yaklaşık 18 yıldır topladığı 150-200 yıllık antika ürünlerin bakımını yaparak yeniden koleksiyonerlerle buluşturan Polattaş, gençlere hobilerini sürdürmeleri çağrısında bulundu.

Çorum'da yaşayan Cemalettin Polattaş, çocukluk yıllarından beri ilgi duyduğu antika eşyalara olan merakını emekli olduktan sonra profesyonel bir işe dönüştürdü.

Yaklaşık 18 yıl önce Çorum'daki Veli Paşa Hanı'nda kendi antika dükkanını açan Polattaş, çevre ilçe ve köylerden temin ettiği etnografik ürünlerin bakımını ve temizliğini yaptıktan sonra yeniden koleksiyonerlerle buluşturuyor.

Osmanlı dönemine ait duvar saatlerinden nostaljik radyolara, pirinç terazilerden porselen fincan takımlarına ve antika kameralara kadar uzanan 150-200 yıllık eserlerin yer aldığı dükkan, ziyaretçilerine adeta tarih yolculuğu sunuyor.

"YILLAR SONRA BU BENİM İŞİM OLDU" Çocukluk yıllarından beri antikalara ilgi duyduğunu belirten Polattaş, emekliliğin ardından hobisini mesleğe dönüştürdüğünü anlatarak şunları söyledi: "Çocukluğumdan beri ilgim, hevesim, hobimdi. Ama yıllar sonra bu benim işim oldu. Ben kamudan emekliyim. Emekli olalı 18 yıl oldu. 18 yıldır da bu işin ticaretini yapıyorum. Etnografik ürünler onları çevre ilçelerden topluyorum. Çok zevkle, keyifle yapıyorum. Bunları da işte alıp bakımını yapıp, temizliğini yapıp tekrar müşterilerime sunuyorum. Tabii ki bunların talebi ilimizde sınırlı. Ama il dışından gelen müşterilerden talep daha fazla geliyor. İstanbul'dan, Ankara'dan, büyükşehirlerden esnaf arkadaşlarım var. Onlarla ara ara görüşüyoruz, ziyaret ediyorlar, onlara veriyorum. Ayrıca bizim ayda bir antika pazarımız olur, oraya gidiyorum. Orada alışveriş yapıyorum." Polattaş, antika ürünlere özellikle büyükşehirlerden gelen koleksiyoner ve antikacıların ilgi gösterdiğini de belirtti.