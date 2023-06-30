30 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Çocukların gözünden Kabe'de hacı olmak: İçimizde kelebekler uçuştu

Çocukların gözünden Kabe'de hacı olmak: İçimizde kelebekler uçuştu

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl 3-12 yaş arası 24 çocuğu, aileleriyle birlikte kutsal topraklara getirdi. 24 çocuk, anne ve babalarıyla hacı olmakla müşerref oldu. Çocuk hacılar; 15 kilometre yürüdü, şeytan taşladı ve şükür kurbanının kesilmesine şahit oldu, Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yı gerçekleşti.

Sabah
Giriş Tarihi: 30.06.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 09:00
  • 1
  • 11
Çocukların gözünden Kabe’de hacı olmak: İçimizde kelebekler uçuştu
Arafat, Müzdelife, Cemerat, Mina ve Hira Mağarası, Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etti. Çocuk hacılar, şeytan taşlamaya giderken yorulduklarını ancak anne ve babalarının kendilerine cesaret verdiğini söylediler.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Çocukların gözünden Kabe’de hacı olmak: İçimizde kelebekler uçuştu
Ravza Nur Çekli (9): Arafat'a çıktım, Cemerat'a yürüdüm. Yürüyünce insan yoruluyor ama içinde çok güzel his oluyor. Sanki biraz zorluk var ama en sonunda güzel his olacak duygusunu yaşıyorsunuz.
  • 3
  • 11
Çocukların gözünden Kabe’de hacı olmak: İçimizde kelebekler uçuştu
Çok beklerseniz güzel şey olur ya öyle bir şey. O an çok güzeldi çok yorulmuştum uykum gelmişti yine de Cemerata çıktım ve şeytanı taşladım. Başardığım için çok mutluydum.
  • 4
  • 11
Çocukların gözünden Kabe’de hacı olmak: İçimizde kelebekler uçuştu
Bilmediğiniz bir şeyi yapmanız sizi meraklandırıyor ve heyecanlandırıyor. Kabe düşündüğümden daha büyüktü içimde kelebekler uçuşmuştu.
  • 5
  • 11
Çocukların gözünden Kabe’de hacı olmak: İçimizde kelebekler uçuştu

ŞEYTAN TAŞLAMAK KOLAYDI, YÜRÜMESİ ZORDU

Muhammed Bera Çekli (9): Hacı oldum. Şeytan taşlamak kolaydı onun yürümesi o kadar zordu ki yürüdüm yürüdüm çok yoruldum. Çok yorucuydu uykum gelmişti, ayağım tutmuyordu ama dayandım. Hacı oldum. Hacı olmak çok güzel bir şey. Ülkemize döndüğümde Hac'da yaşadığım anıları anlatacağım. Çok uzun olur bir gün bile yetmez. 5-6 gün yaşadıklarımı arkadaşlarıma anlatacağım. Anılarım saymakla bitmez. Tavaf ve say yapmak, namaz kılmak güzeldi. Kabe'yi ilk gördüğümde çok büyük geldi. Peygamber Efendimizin ihram girdiğini öğrendim. Ben de ihram girdim.