Çocukların gözünden Kabe’de hacı olmak: İçimizde kelebekler uçuştu

ŞEYTAN TAŞLAMAK KOLAYDI, YÜRÜMESİ ZORDU

Muhammed Bera Çekli (9): Hacı oldum. Şeytan taşlamak kolaydı onun yürümesi o kadar zordu ki yürüdüm yürüdüm çok yoruldum. Çok yorucuydu uykum gelmişti, ayağım tutmuyordu ama dayandım. Hacı oldum. Hacı olmak çok güzel bir şey. Ülkemize döndüğümde Hac'da yaşadığım anıları anlatacağım. Çok uzun olur bir gün bile yetmez. 5-6 gün yaşadıklarımı arkadaşlarıma anlatacağım. Anılarım saymakla bitmez. Tavaf ve say yapmak, namaz kılmak güzeldi. Kabe'yi ilk gördüğümde çok büyük geldi. Peygamber Efendimizin ihram girdiğini öğrendim. Ben de ihram girdim.