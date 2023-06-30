30 Haziran 2023, Cuma
Çocukların gözünden Kabe'de hacı olmak: İçimizde kelebekler uçuştu
Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl 3-12 yaş arası 24 çocuğu, aileleriyle birlikte kutsal topraklara getirdi. 24 çocuk, anne ve babalarıyla hacı olmakla müşerref oldu. Çocuk hacılar; 15 kilometre yürüdü, şeytan taşladı ve şükür kurbanının kesilmesine şahit oldu, Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yı gerçekleşti.
Giriş Tarihi: 30.06.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 09:00
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