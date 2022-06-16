Çocukları okula gidince yalnız kaldı kuzu sahiplendi! Bir gün dışarıda bırakınca olanlar oldu! Tebbessüm ettiren dostluk 🐑

"ÇOK ŞAŞIRTICI BİR DURUM"

Daha öncede ilk kez böyle bir kuzu gördüğünü, bunun şaşırtıcı bir durum olduğunu ve evdeki herkes için şaşırtıcı olduğuna değinen 48 yaşındaki Hüsne Gül, "Çocuklarım okula gidince yalnız kaldım ve eşimden bakmak için kuzu istedim.