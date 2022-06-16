16 Haziran 2022, Perşembe
Çocukları okula gidince yalnız kaldı kuzu sahiplendi! Bir gün dışarıda bırakınca olanlar oldu! Tebbessüm ettiren dostluk 🐑
Çocukları okula gidince yalnız kalan Hüsne Gül, kedi ya da köpek yerine kuzu sahiplendi. 1,5 aylıkken evine aldığı kuzu ile dostluğu görenleri hayrete düşürdü. Komşusuna gittiği sırada mecburen dışarıda bıraktığı kuzu, Hüsne Gül'ün arkasından 'anne' diye meleyince kulaklarına inanamadı. İşte Ordu'da kendine hayran bırakan dostluğun hikayesi...
Giriş Tarihi: 16.06.2022 12:00 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022 12:13
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