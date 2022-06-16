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Çocukları okula gidince yalnız kaldı kuzu sahiplendi! Bir gün dışarıda bırakınca olanlar oldu! Tebbessüm ettiren dostluk 🐑

Çocukları okula gidince yalnız kalan Hüsne Gül, kedi ya da köpek yerine kuzu sahiplendi. 1,5 aylıkken evine aldığı kuzu ile dostluğu görenleri hayrete düşürdü. Komşusuna gittiği sırada mecburen dışarıda bıraktığı kuzu, Hüsne Gül'ün arkasından 'anne' diye meleyince kulaklarına inanamadı. İşte Ordu'da kendine hayran bırakan dostluğun hikayesi...

Giriş Tarihi: 16.06.2022 12:00 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022 12:13
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Çocukları okula gidince yalnız kaldı kuzu sahiplendi! Bir gün dışarıda bırakınca olanlar oldu! Tebbessüm ettiren dostluk

Ordu'da bir kuzunun anne diye melemesi görenleri şaşırtırken, Boncuk isimli kuzu ile sahibinin dostluğu tebessüm ettiriyor.
Çamaş ilçesinde yaşayan Hüsne Gül, çocukları okula gittiğinden evde bakmak için eşinden kuzu istedi.

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Çocukları okula gidince yalnız kaldı kuzu sahiplendi! Bir gün dışarıda bırakınca olanlar oldu! Tebbessüm ettiren dostluk

Gül, bir buçuk aylık iken aldıkları, evinde baktığı ve Boncuk ismini taktığı kuzu arkadaş oldu. Geçtiğimiz günlerde bir komşusuna misafirliğe giden Gül, dışarıda bekleyen Boncuk'un 'anne' diye meleme sesini duyunca şaşkına döndü.

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Çocukları okula gidince yalnız kaldı kuzu sahiplendi! Bir gün dışarıda bırakınca olanlar oldu! Tebbessüm ettiren dostluk

Hüsne Gül kuzusunun her anne diye melemesi üzerine gelerek, ihtiyaçlarını karşılıyor.

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Çocukları okula gidince yalnız kaldı kuzu sahiplendi! Bir gün dışarıda bırakınca olanlar oldu! Tebbessüm ettiren dostluk

"ÇOK ŞAŞIRTICI BİR DURUM"
Daha öncede ilk kez böyle bir kuzu gördüğünü, bunun şaşırtıcı bir durum olduğunu ve evdeki herkes için şaşırtıcı olduğuna değinen 48 yaşındaki Hüsne Gül, "Çocuklarım okula gidince yalnız kaldım ve eşimden bakmak için kuzu istedim.

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Çocukları okula gidince yalnız kaldı kuzu sahiplendi! Bir gün dışarıda bırakınca olanlar oldu! Tebbessüm ettiren dostluk

Bir buçuk aylık olarak aldım ve bakıyorum. Kendim istedim eşimden ve canımın sıkkınlığını kuzum boncuk ile geçirmeye başladım.