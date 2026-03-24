Çocuk parkında pompalı tüfek dehşeti! 17 yaşındaki yaşıtına ateş etti
Edirne'de 17 yaşındaki bir çocuk, husumetlisi olduğu yaşıtını parkta pompalı tüfekle vurdu. Şüphelinin elindeki tüfekle ateş ede ede parka koştuğu ve o esnada halı sahada oyun oynayan çocukların panikle kaçıştığı kan donduran anlar kameraya yansıdı.
Kan donduran dehşet Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir parkta yaşandı.
YAŞITINA KURŞUN YAĞMURU
17 yaşındaki T.A., aralarında husumet bulunan H.G.'ye (17) pompalı tüfekle ateş açtı.
O ANLAR KAMERADA
Şüphelinin elindeki tüfekle ateş ede ede parka koştuğu ve o esnada halı sahada oyun oynayan çocukların panikle kaçıştığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
SUÇ ALETİYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Olay sırasında tesadüfen bölgedeki Aile Sağlığı Merkezi'nde bulunan polis ekipleri, silah sesleri üzerine hızla müdahale ederek şüpheli T.A.'yı suç aletiyle birlikte etkisiz hale getirdi.
Yaralanan H.G.'nin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürerken, gözaltına alınan şüphelinin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.