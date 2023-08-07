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Haberler Galeri Çıplak elle muayene iddiasında sapık doktordan pes dedirten savunma! Kendisini bakın nasıl savundu

Çıplak elle muayene iddiasında sapık doktordan pes dedirten savunma! Kendisini bakın nasıl savundu

Muğla'da yaşanan iğrenç olayda 17 yaşındaki hastasına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Dr. Ufuk S.'nin ifadesi ortaya çıktı. Doktor kendisini savunurken, "Batın muayenesini yapmak için uzanmasını istedim. Hastanın çamaşırını ya da giysisini çıkarmasını istemedim, kendim de çıkarmadım" dedi.

Giriş Tarihi: 07.08.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 16:54
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Çıplak elle muayene iddiasında sapık doktordan pes dedirten savunma! Kendisini bakın nasıl savundu

Menteşe'de yaşayan E.Ç., 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S.'nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise gitti.

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Çıplak elle muayene iddiasında sapık doktordan pes dedirten savunma! Kendisini bakın nasıl savundu

SAPIK DOKTOR OLAYINDA YENİ DETAYLAR
Sabah'ın haberine göre E.S., ifadesinde, "Halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Bölümü'ne gittim. Muayene odasında doktor, eldivensiz şekilde göğsüme dokundu.

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Çıplak elle muayene iddiasında sapık doktordan pes dedirten savunma! Kendisini bakın nasıl savundu

"İÇ ÇAMAŞIRINI ÇIKAR MUAYENE EDECEĞİM"
İç çamaşırımı çıkarmamı istedi. Tepkisiz kalıp, çıkarmayınca kendisi çıkardı. Rahatsız edici şekilde sorular sordu. 'Muayene edeceğim' diyerek cinsel bölgeme eldivensiz şekilde dokundu.

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Çıplak elle muayene iddiasında sapık doktordan pes dedirten savunma! Kendisini bakın nasıl savundu

Çalıştığım kuaföre müşteri olarak gelen aynı hastanede görevli doktor Hülya K.'ya konuyu anlattım. 'Sana bu şekilde muayene yapamaz, polise git şikayetçi ol, zaten daha önce de hakkında bu tür şeyler duymuştum' demesi üzerine şikayetçi oldum." dedi.

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Çıplak elle muayene iddiasında sapık doktordan pes dedirten savunma! Kendisini bakın nasıl savundu

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınıp, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanan Dr. Ufuk S.'nin savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı.