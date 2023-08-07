07 Ağustos 2023, Pazartesi
Çıplak elle muayene iddiasında sapık doktordan pes dedirten savunma! Kendisini bakın nasıl savundu
Muğla'da yaşanan iğrenç olayda 17 yaşındaki hastasına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Dr. Ufuk S.'nin ifadesi ortaya çıktı. Doktor kendisini savunurken, "Batın muayenesini yapmak için uzanmasını istedim. Hastanın çamaşırını ya da giysisini çıkarmasını istemedim, kendim de çıkarmadım" dedi.
Giriş Tarihi: 07.08.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 16:54
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11