BİZE ULAŞIN
Çinlilerin zeka testi herkesi zorladı! Kimse bulamıyor
İnternette Çinlilerin I.Q. testi' olarak dolaşan bazı mantık sorularıyla ilk kez karşılaşanların çoğu sorulara yanlış cevap veriyor. Oldukça popüler olan zeka testleri sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Bu zeka testlerini 100 kişiden biri çözebiliyor. Bu soruyu yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor. İşte cevapları galerinin sonunda sizi bekleyen o dikkat testleri.
Giriş Tarihi: 25.01.2020 13:33 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 13:36
- 1
- 117
- 2
- 117
- 3
- 117
- 4
- 117
- 5
- 117