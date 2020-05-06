ANA SAYFA
Çinliler sonunda bunu da yaptı! İşte o görüntüler...
Koronavirüs salgının çıkış yeri olan Çin'den gelen görüntüler görenleri şaşırttı. Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte yeni ürünler ortaya çıkaran Çinliler sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 06.05.2020 14:31 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 14:31
- 1
- 59
Çinliler sonunda bunu da yaptı! İşte o görüntüler...
- 2
- 59
Çinliler sonunda bunu da yaptı! İşte o görüntüler...
- 3
- 59
Çinliler sonunda bunu da yaptı! İşte o görüntüler...
- 4
- 59
Çinliler sonunda bunu da yaptı! İşte o görüntüler...
- 5
- 59
Çinliler sonunda bunu da yaptı! İşte o görüntüler...