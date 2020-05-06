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Haberler Galeri Çinliler sonunda bunu da yaptı! İşte o görüntüler...

Çinliler sonunda bunu da yaptı! İşte o görüntüler...

Koronavirüs salgının çıkış yeri olan Çin'den gelen görüntüler görenleri şaşırttı. Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte yeni ürünler ortaya çıkaran Çinliler sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 06.05.2020 14:31 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 14:31
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Çinliler sonunda bunu da yaptı! İşte o görüntüler...
Çinliler sonunda bunu da yaptı! İşte o görüntüler...
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Çinliler sonunda bunu da yaptı! İşte o görüntüler...
Çinliler sonunda bunu da yaptı! İşte o görüntüler...
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Çinliler sonunda bunu da yaptı! İşte o görüntüler...
Çinliler sonunda bunu da yaptı! İşte o görüntüler...
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Çinliler sonunda bunu da yaptı! İşte o görüntüler...
Çinliler sonunda bunu da yaptı! İşte o görüntüler...
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Çinliler sonunda bunu da yaptı! İşte o görüntüler...
Çinliler sonunda bunu da yaptı! İşte o görüntüler...