HaberlerGaleriÇinli fenomene büyük tepki! Kucağında taşıdı parçalara ayırıp yemek yaptı | O anları takipçileriyle paylaştı
Çinli fenomene büyük tepki! Kucağında taşıdı parçalara ayırıp yemek yaptı | O anları takipçileriyle paylaştı
YouTube'da "JingJing TV" kanalında paylaşımlar yapmaya başlayan Çinli bir sosyal medya fenomeni büyük tepki topladı. Çinli genç kızın canlı dev semenderi yemek için parçalara ayırdığı video sosyal medyanın gündemine yerleşti.
Giriş Tarihi: 14.03.2022 09:36Güncelleme Tarihi: 14.03.2022 10:53