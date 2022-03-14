14 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Çinli fenomene büyük tepki! Kucağında taşıdı parçalara ayırıp yemek yaptı | O anları takipçileriyle paylaştı

Çinli fenomene büyük tepki! Kucağında taşıdı parçalara ayırıp yemek yaptı | O anları takipçileriyle paylaştı

YouTube'da "JingJing TV" kanalında paylaşımlar yapmaya başlayan Çinli bir sosyal medya fenomeni büyük tepki topladı. Çinli genç kızın canlı dev semenderi yemek için parçalara ayırdığı video sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Giriş Tarihi: 14.03.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022 10:53
  • 1
  • 63
Çinli fenomene büyük tepki! Kucağında taşıdı parçalara ayırıp yemek yaptı | O anları takipçileriyle paylaştı

YouTube'da "JingJing TV" ismiyle kanal açan ve ilginç yemek videoları paylaşmaya başlayan genç kız büyük tepki gördü. Çin'de etkili olan canlı hayvan yeme geleneğini YouTube'da sürdüren "JingJing TV" isimli kullanıcı, canlı hayvan pazarına giderek dünyanın diğer ülkelerinin alışık olmadığı lezzetleri takipçilerine gösteriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 63
Çinli fenomene büyük tepki! Kucağında taşıdı parçalara ayırıp yemek yaptı | O anları takipçileriyle paylaştı

Son olarak bir videosunda hayvan pazarından kuyruklu kurbağa olarak da bilinen dev bir semender satın alan Çinli fenomen, hareket halindeki hayvanını keserek ailesi için bir yemek hazırladığı anları video olarak paylaştı.

  • 3
  • 63
Çinli fenomene büyük tepki! Kucağında taşıdı parçalara ayırıp yemek yaptı | O anları takipçileriyle paylaştı

TEPKİ YAĞDI

Videonun başında bir hayvan pazarına giden ve oradan devasa bir semender satın alan Çinli fenomen, sonrasında onu pişirmek için bahçesinde bir ateş yaktı. Deniz ürününü keserek parçalara ayıran Çinli genç kız sonrasında sos ve sebzelerle bir yemek hazırladı.

  • 4
  • 63
Çinli fenomene büyük tepki! Kucağında taşıdı parçalara ayırıp yemek yaptı | O anları takipçileriyle paylaştı

Videonun sonunda ailesiyle birlikte hazırladığı yemeği yiyen isme sosyal medyada tepkiler gecikmedi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Çinli kıza "Bunu nasıl yaptın" sorusuyla tepkilerini iletti.

  • 5
  • 63
Çinli fenomene büyük tepki! Kucağında taşıdı parçalara ayırıp yemek yaptı | O anları takipçileriyle paylaştı