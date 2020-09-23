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Çinli fenomen ofiste pişirdi! Görenler şaştı kaldı...

Çinli fenomen Ms Yeah çektiği videolarla izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor. Çinli fenomen ofiste gerçekleştirdiği ilginçlikler izlenme rekoru kırıyor.

Giriş Tarihi: 23.09.2020 09:23
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Çinli fenomen ofiste pişirdi! Görenler şaştı kaldı...

Çinli internet fenomeni Ms Yeah, oluşturduğu farklı konseptleriyle izleyenlerin ilgisini çekiyor.

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Çinli fenomen ofiste pişirdi! Görenler şaştı kaldı...

Youtube'da Ms Yeah yani Bayan Evet adıyla tanınan fenomen kadın, ofiste yemek pişirme kabiliyetini sergileyerek her gün abone sayısını artırıyor.

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Çinli fenomen ofiste pişirdi! Görenler şaştı kaldı...

Youtube'da şimdiden bir milyonu aşkın takipçiye ulaşan Ms Yeah bu sefer de ofiste tavuk pişirdi.

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Çinli fenomen ofiste pişirdi! Görenler şaştı kaldı...

Satın aldığı malzemeleri şirkete getirdikten sonra tavuğu soslayan Ms Yeah ardından da sebzelere geçti.

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Çinli fenomen ofiste pişirdi! Görenler şaştı kaldı...