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03 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Çin'de metal vida yiyen tavuk dünyayı şaşkına çevirdi! İşte Çin'deki o görüntüler Çin'de metal vida yiyen tavuk dünyayı şaşkına çevirdi! İşte Çin'deki o görüntüler
Çin'de bir elektrikçinin tavuğunun metal vida yemesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İş yeri sahibi Song Zhenduo, tavuğunun metal vida yediği anları kaydetti. Metal vida yiyen tavuğun görüntüsü dünya çapında yankı uyandırdı.
Giriş Tarihi: 03.11.2020 22:51 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 22:54
Çin'de elektrikçi dükkanı sahibi Song Zhenduo, dükkanın önünde bulunan bahçede beslediği tavuklardan birinin 'metal vida' yediğini görünce şaşkına döndü.
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Zhenduo, tavuğun vida yemesine rağmen diğer tavuklardan daha ağır ve sağlıklı olduğunu söyledi.
Çin'in Heilongjiang bölgesindeki Hailun kentinde elektrikçi dükkanı sahibi Song Zhenduo, dükkanın önünde bulunan bahçede beslediği tavuklardan birinin 'metal vida' yediğini gördü.
Diğer tavukların aksine metal vida yemeyi alışkanlık edinen tavuğun, 3 kilo ağırlığında olduğu ve diğer tavuklardan daha sağlıklı olduğu belirtildi.
Zhenduo, "Dükkana gelen müşteriler tavuğun vida yediğini görünce şaşkına dönüyor. Bana tavuğun öleceğini söylüyorlar ama aksine tavuk sağlıklı ve diğer tavuklardan daha ağır" dedi.