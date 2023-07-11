11 Temmuz 2023, Salı
CİMPİ CİMPİ NEDİR? Cimpi Cimpi (Gympie gympie) nerede, hangi ülkede bulunur?
Bu bitkiye dokunan pişman oluyor! Türkçe adıyla Cimpi Cimpi (Gympie-Gympie), dünyanın en korkutucu bitkisi olarak biliniyor. Zararsız gibi görünen tüylü yapraklarına sakın aldanmayın. Yapraklarına hafifçe dokunmak bile aynı anda asitle yanmak ve elektrik çarpması ile eş değer bir acıya sebep oluyor. Hakkındaki efsaneler ise duyanları şaşkına çevirdi. İşte, cimpi cimpi hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 11.07.2023 16:57 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 17:08
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