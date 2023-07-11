CİMPİ CİMPİ NEDİR? Cimpi Cimpi (Gympie gympie) nerede, hangi ülkede bulunur?

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ BİTKİSİ!

İngiltere'de yer alan haberde 49 yaşındaki Daniel Emlyn-Jones isimli adam evinde kafeste bitki yetiştiriyor. Keskin tüyleri olan bu bitkiyle temas edenlerin derisinden bir yıldan fazla işkence etmesi sonucu bazı kişilerde acı yüzünden deliye döndüğü veya intihar ettiği bildiriliyor.

'Avurstralya ısırgan ağacı' olarak bilinen gympie-gympie, dünyanın en zehirli bitkisi olarak isimlendiriliyor. Bitki ısırgan otu ile benzerlik gösteriyor ancak dokunulduğunda asitle yanma veya elektrik çarpması gibi bir acı verme özelliğine sahip.