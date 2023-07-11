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CİMPİ CİMPİ NEDİR? Cimpi Cimpi (Gympie gympie) nerede, hangi ülkede bulunur?

Bu bitkiye dokunan pişman oluyor! Türkçe adıyla Cimpi Cimpi (Gympie-Gympie), dünyanın en korkutucu bitkisi olarak biliniyor. Zararsız gibi görünen tüylü yapraklarına sakın aldanmayın. Yapraklarına hafifçe dokunmak bile aynı anda asitle yanmak ve elektrik çarpması ile eş değer bir acıya sebep oluyor. Hakkındaki efsaneler ise duyanları şaşkına çevirdi. İşte, cimpi cimpi hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 11.07.2023 16:57 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 17:08
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CİMPİ CİMPİ NEDİR? Cimpi Cimpi Gympie gympie nerede, hangi ülkede bulunur?

"Cimpi cimpi nedir?" sorusunun arama motorlarında hız kazandı. Bu bitki hakkındaki gerçekler duyanları şaşkına çevirdi. Diğer adıyla Gympie gympie, uzaktan bakınca geniş, oval veya kalp şeklindeki yaprakları, yumuşak tüylü görünümüyle ilgi çekici görünse de dünyanın en zehirli bitkileri arasında yer alıyor. Dokunulduğunda feci bir şekilde yanma hissi oluşturuyor.

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CİMPİ CİMPİ NEDİR? Cimpi Cimpi Gympie gympie nerede, hangi ülkede bulunur?

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ BİTKİSİ!

İngiltere'de yer alan haberde 49 yaşındaki Daniel Emlyn-Jones isimli adam evinde kafeste bitki yetiştiriyor. Keskin tüyleri olan bu bitkiyle temas edenlerin derisinden bir yıldan fazla işkence etmesi sonucu bazı kişilerde acı yüzünden deliye döndüğü veya intihar ettiği bildiriliyor.

'Avurstralya ısırgan ağacı' olarak bilinen gympie-gympie, dünyanın en zehirli bitkisi olarak isimlendiriliyor. Bitki ısırgan otu ile benzerlik gösteriyor ancak dokunulduğunda asitle yanma veya elektrik çarpması gibi bir acı verme özelliğine sahip.

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CİMPİ CİMPİ NEDİR? Cimpi Cimpi Gympie gympie nerede, hangi ülkede bulunur?

İSMİNİ BİR KASABADAN ALIYOR

Gympie gympie adını, Avustralya'nın Gympie kasabasından alıyor. Kuzeydoğu Avustralya'nın yağmur ormanlarına özgü olan bitki, Endonezya'nın bazı bölgelerinde de bulunuyor. Bu bitkiyi yağmur ormanlarının açıklıklarında, dere kıyıları ve patikalarda bulmak mümkün.

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CİMPİ CİMPİ NEDİR? Cimpi Cimpi Gympie gympie nerede, hangi ülkede bulunur?

Dokunma anında bitkiden vücuda nörotoksik kimyasallar geçiyor, temas edilen bölgede ateşler içinde yanma ile eşdeğer bir acı hissediliyor. Bitkiye dokunduktan sonra kısa süre içinde boğaz, koltuk altları ve kasıklardaki lenf bezleri şişmeye başlayabiliyor.

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CİMPİ CİMPİ NEDİR? Cimpi Cimpi Gympie gympie nerede, hangi ülkede bulunur?

Uzaktan bakınca geniş, oval veya kalp şeklindeki yaprakları, yumuşak tüylü görünümü ile davetkar görünse de gympie gympie, dünyanın en zehirli bitkileri arasında yer alıyor. Bu bitkinin yapraklarına hafifçe dokunmak bile aynı anda asitle yanmak ve elektrik çarpması ile eş değer bir acıya sebep oluyor. Daha da kötüsü var: Bu ağrının geçmesi aylar hatta bazı durumlarda yıllar alabiliyor. Öyle ki bu bitkiye dokunan insanlar arasında acıya dayanamayıp intihar edenler bile bulunuyor.