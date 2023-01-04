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Haberler Galeri CİMER'e gelen ihbar harekete geçirdi! 20 yıllık 'sahte diş hekimi' tutuklandı | Hastaları bakın nerede saklamış

CİMER'e gelen ihbar harekete geçirdi! 20 yıllık 'sahte diş hekimi' tutuklandı | Hastaları bakın nerede saklamış

Mersin'de, kendisini 'diş hekimi' olarak tanıtıp, 20 yıldır merdiven altı diş tedavisi yaptığı belirlenen M.Ç., polisten kaçıp saklandığı berberde yakalanarak tutuklandı. İş yerinde yapılan kontrolde, diş muayenesi için gerekli malzemeler bulunurken, tedavi sırasında kullanılan malzemelerin tekrar kullanılmak üzere saklandığı belirlendi.

Giriş Tarihi: 04.01.2023 09:53
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CİMER’e gelen ihbar harekete geçirdi! 20 yıllık ’sahte diş hekimi’ tutuklandı | Hastaları bakın nerede saklamış

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, CİMER üzerinden yapılan ihbarla harekete geçti.

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CİMER’e gelen ihbar harekete geçirdi! 20 yıllık ’sahte diş hekimi’ tutuklandı | Hastaları bakın nerede saklamış

Ekipler, M.Ç.'nin Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde merdiven altı muayenehanede sahte diş hekimliği yaptığını ve yanlış tedavi uygulayarak mağduriyetlere neden olunduğu tespit etti.

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CİMER’e gelen ihbar harekete geçirdi! 20 yıllık ’sahte diş hekimi’ tutuklandı | Hastaları bakın nerede saklamış

M.Ç.'nin, muayene için gelenleri de binanın çatısına sakladığı saptandı. Muayenehaneye baskın yapan ekipler, şüpheliyi kaçarak saklandığı berber dükkanında yakaladı.

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CİMER’e gelen ihbar harekete geçirdi! 20 yıllık ’sahte diş hekimi’ tutuklandı | Hastaları bakın nerede saklamış

İş yerinde yapılan kontrolde, diş muayenesi için gerekli malzemeler bulunurken, tedavi sırasında kullanılan malzemelerin tekrar kullanılmak üzere saklandığı belirlendi.

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CİMER’e gelen ihbar harekete geçirdi! 20 yıllık ’sahte diş hekimi’ tutuklandı | Hastaları bakın nerede saklamış

Yapılan detaylı aramadan sonra iş yeri, mühürlenirken, M.Ç. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.