CİMER'e gelen ihbar harekete geçirdi! 20 yıllık 'sahte diş hekimi' tutuklandı | Hastaları bakın nerede saklamış

Mersin'de, kendisini 'diş hekimi' olarak tanıtıp, 20 yıldır merdiven altı diş tedavisi yaptığı belirlenen M.Ç., polisten kaçıp saklandığı berberde yakalanarak tutuklandı. İş yerinde yapılan kontrolde, diş muayenesi için gerekli malzemeler bulunurken, tedavi sırasında kullanılan malzemelerin tekrar kullanılmak üzere saklandığı belirlendi.

Giriş Tarihi: 04.01.2023 09:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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