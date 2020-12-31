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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Çıldır Gölü hangi ilde | Masal dünyasından bir kare! Görenler hayran kalıyor Çıldır Gölü hangi ilde | Masal dünyasından bir kare! Görenler hayran kalıyor Çıldır Gölü nerede | Yüzeyinin büyük bölümü buz tutan ve Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak gezintilerinin yapıldığı Çıldır Gölü, masalsı kış manzaralarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bıraktırıyor. Giriş Tarihi: 31.12.2020 12:23 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 12:23
Kars ile Ardahan arasında 123 kilometrekare alana sahip olan gölün büyük bölümü, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle buzla kaplandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Buz kalınlığının belli seviyeye ulaştığı Arpaçay ilçesine bağlı Çanaksu mevkisinde göl üzerine çıkan turistler, keyifli zaman geçiriyor.
Buzda gezinti yapıp eşsiz gün doğumu ile batımını izleyen turistler, arkasında karlı dağların bulunduğu alanda doyasıya eğleniyor.
DOĞAL GÜZELLİĞE KARŞI SICAK ÇAYLARINI YUDUMLUYORLAR
Buza yansıyan gökyüzü maviliğinde kısa süreliğine de olsa çadır kuran turistler, doğal güzelliğe karşı termoslarında getirdikleri sıcak çayları yudumlayarak eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.
Gölde atlı kızağa binen ve Eskimo usulü balık avlayan turistler, ziyaretlerini keyifli hale getirerek buz üzerinde Kafkas dansı da oynuyor.