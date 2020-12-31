Çıldır Gölü hangi ilde | Masal dünyasından bir kare! Görenler hayran kalıyor

Çıldır Gölü nerede | Yüzeyinin büyük bölümü buz tutan ve Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak gezintilerinin yapıldığı Çıldır Gölü, masalsı kış manzaralarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bıraktırıyor.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 12:23 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 12:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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