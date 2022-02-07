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Çıkarma işlemi sorusunu bilemedi! Milyoner tarihinde eşi benzeri olmayan olay

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen ATV klasiği Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına kilitledi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan 38 yaşındaki Rüya Özdemir'in çıkarma işlemi sorusunda yaşadığı tereddüt sosyal medyada oldukça konuşuldu. Yarışmacı yarı yarıya joker hakkını kullanınca Milyoner tarihinde eşi benzeri olmayan bir olayla karşılaşıldı. İşte Milyoner'in yeni bölümünde dikkat çeken o anlar…

Giriş Tarihi: 07.02.2022 01:05 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022 01:06
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Çıkarma işlemi sorusunu bilemedi! Milyoner tarihinde eşi benzeri olmayan olay

Milyoner'in yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne oldu.

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Çıkarma işlemi sorusunu bilemedi! Milyoner tarihinde eşi benzeri olmayan olay

İşte yeni bölümde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular ve cevapları...

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Çıkarma işlemi sorusunu bilemedi! Milyoner tarihinde eşi benzeri olmayan olay
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Çıkarma işlemi sorusunu bilemedi! Milyoner tarihinde eşi benzeri olmayan olay
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Çıkarma işlemi sorusunu bilemedi! Milyoner tarihinde eşi benzeri olmayan olay