Çiğ yumurta ile balık avlama yöntemi olay oldu! Dünya böyle taktik görmedi

Balık avlamak milyonların sevdiği bir tutku olurken, kimileri için bir spor kimileri için ise hayatta kalma aracı. Balık avlamak dünyanın kıtlıkla mücadele eden birçok kesiminde, ailelerin karınlarını doyurması için önemli bir etken. Bölgelere göre de balık avlama teknikleri değişiyor. İşte en ilginç balık avlama yöntemlerinden biri de balıkla avlanmak.