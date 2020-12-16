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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Çiğ yumurta ile balık avlama yöntemi olay oldu! Dünya böyle taktik görmedi Çiğ yumurta ile balık avlama yöntemi olay oldu! Dünya böyle taktik görmedi
Balık avlamak milyonların sevdiği bir tutku olurken, kimileri için bir spor kimileri için ise hayatta kalma aracı. Balık avlamak dünyanın kıtlıkla mücadele eden birçok kesiminde, ailelerin karınlarını doyurması için önemli bir etken. Bölgelere göre de balık avlama teknikleri değişiyor. İşte en ilginç balık avlama yöntemlerinden biri de balıkla avlanmak.
Giriş Tarihi: 16.12.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 11:26
Balık avlama yöntemleri dünyanın her yerinde farklılık gösteriyor. Olta ile ağ dışında dünyanın farklı bölgelerinde yılan ve yumurta ile de balık avlandığı ortaya çıktı. Yumurtayla balık avlama taktiği ise görenleri şaşkına çevirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR "BU BİR SANAT"
Sosyal medyaya damga vuran yumurta ile balık avlama yöntemi, kullanıcılar tarafından beğeniyle takip edildi. Sosyal medya kullanıcıları, "Bu bir sanat" yorumlarında bulundu.
İşte dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanların yılan ve yumurta ile balık yakalama anları...