13 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Çiğ yumurta ile balık avladı! Görenler gözlerine inanamadı | Olta kullanmaya gerek yok 🎣

Çiğ yumurta ile balık avladı! Görenler gözlerine inanamadı | Olta kullanmaya gerek yok 🎣

Balık avlamak milyonların sevdiği bir tutku olurken, kimileri için bir spor kimileri için ise hayatta kalma aracı. Balık avlamak dünyanın kıtlıkla mücadele eden birçok kesiminde, ailelerin karınlarını doyurması için önemli bir etken. Bölgelere göre de balık avlama teknikleri değişiyor. İşte en ilginç balık avlama yöntemlerinden biri de balıkla avlanmak.

Giriş Tarihi: 13.12.2023 07:47 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 07:47
  • 1
  • 62
Çiğ yumurta ile balık avladı! Görenler gözlerine inanamadı | Olta kullanmaya gerek yok 🎣

Balık avlama yöntemleri dünyanın her yerinde farklılık gösteriyor. Olta ile ağ dışında dünyanın farklı bölgelerinde yılan ve yumurta ile de balık avlandığı ortaya çıktı. Yumurtayla balık avlama taktiği ise görenleri şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 62
Çiğ yumurta ile balık avladı! Görenler gözlerine inanamadı | Olta kullanmaya gerek yok 🎣

"BU BİR SANAT"

Sosyal medyaya damga vuran yumurta ile balık avlama yöntemi, kullanıcılar tarafından beğeniyle takip edildi. Sosyal medya kullanıcıları, "Bu bir sanat" yorumlarında bulundu.

  • 3
  • 62
Çiğ yumurta ile balık avladı! Görenler gözlerine inanamadı | Olta kullanmaya gerek yok 🎣

İşte dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanların yılan ve yumurta ile balık yakalama anları...

  • 4
  • 62
Çiğ yumurta ile balık avladı! Görenler gözlerine inanamadı | Olta kullanmaya gerek yok 🎣
  • 5
  • 62
Çiğ yumurta ile balık avladı! Görenler gözlerine inanamadı | Olta kullanmaya gerek yok 🎣