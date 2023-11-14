CHP’li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’den büyük skandal! Halkı kışkırttı yapılacak hizmeti engellemeye çalıştı

Sanki oturmuşuz 3,4 günde buna karar vermişiz gibi algı oluşturmayın. Süreç 2014'te başladı. Son 5 yıldır da çok ciddi inceleme ve araştırmalar yaptık. Türkiye'deki en iddialı projelerden biri. Bittiğinde bölgedeki insanlar da dahil herkes 'Allah razı olsun' diyecek" dedi.