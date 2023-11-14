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Haberler Galeri CHP'li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'den büyük skandal! Halkı kışkırttı yapılacak hizmeti engellemeye çalıştı

CHP'li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'den büyük skandal! Halkı kışkırttı yapılacak hizmeti engellemeye çalıştı

Bursa'da kendisine kaçak malikane yaptıran CHP'li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, halka hizmet için yapılacak ve yaklaşık 100 bin haneye elektrik üretecek olan Entegre Katı Atık Geri Kazanım Tesisi'nin yapımına karşı çıktı. Halkı kışkırtan Erdem, "Tesis değil, çöplük yapacaklar" diyerek yalan söyledi.

Giriş Tarihi: 14.11.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 09:43
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CHP’li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’den büyük skandal! Halkı kışkırttı yapılacak hizmeti engellemeye çalıştı

Bursa'nın gözbebeği Nilüfer'de verilen imar onaylarıyla doğayı katleden ve 4 yıl önce ise doğa içinde kendisine kaçak malikâne yaptırırken yakalanan CHP'li Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırmak için hayata geçirdiği, Batı Bölgesi Entegre Katı Atık Geri Kazanım Tesisine karşı çıktı.

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CHP’li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’den büyük skandal! Halkı kışkırttı yapılacak hizmeti engellemeye çalıştı

Erdem, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ı da yanına alarak tesisin yapılacağı Kayapa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi ve halkın gözünün içine baka baka yalan söyledi. Bölgeye tesis değil çöplük yapılacağı yalanını söyleyen CHP'li Erdem, "Bu bölgeyi çöp kokusuna mahkûm edecekler, doğayı katledecekler" dedi. Halk buluşmasında doğayı korumaktan bahseden Erdem'in 4 yıl önce aynı bölgede doğanın içine kaçak ultra lüks bir malikâne yaptırdığı ortaya çıkmış ve yıkılmıştı.

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CHP’li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’den büyük skandal! Halkı kışkırttı yapılacak hizmeti engellemeye çalıştı

100 BİN HANENİN ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK
Batı bölgesi entegre katı atık geri kazanım ve bertaraf tesisinin 9 yıl önce başlayan projelendirme süreci tamamlandı. Uzun yıllardır süren bilimsel inceleme ve araştırmaların ardından Kayapa Mahallesindeki maden ocaklarının bulunduğu Kuruçeşme bölgesine yapılması kararlaştırılan tesis, son teknoloji kullanılarak ve kapalı sistemde inşa edilecek. Evsel katı atıkların işlenmiş halinin enerjiye dönüştürüleceği tesiste, 100 Bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Elde edilen ısı ise, bölgede seracılık faaliyetlerinde kullanılacak.

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CHP’li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’den büyük skandal! Halkı kışkırttı yapılacak hizmeti engellemeye çalıştı

"HALKA YALAN SÖYLEMEYİN"
Yapılacak olan tesisle ilgili bölge halkının bilinçli bir şekilde yanlış bilgilendirildiğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Kesinlikle bir çöplük veya yakma tesisi yapmıyoruz. Biz katı atık entegre tesisi yapıyoruz. Lütfen bölgedeki insanlara doğruları söyleyelim.

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CHP’li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’den büyük skandal! Halkı kışkırttı yapılacak hizmeti engellemeye çalıştı

Sanki oturmuşuz 3,4 günde buna karar vermişiz gibi algı oluşturmayın. Süreç 2014'te başladı. Son 5 yıldır da çok ciddi inceleme ve araştırmalar yaptık. Türkiye'deki en iddialı projelerden biri. Bittiğinde bölgedeki insanlar da dahil herkes 'Allah razı olsun' diyecek" dedi.