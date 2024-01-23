CHP'li Marmaris Belediyesi'nden rant! Yaşam merkezi yapacağını vadetti 25 yıllığına peşkeş çekti

2019 yerel seçimlerinden önce CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, denize sıfır yere "yaşam merkezi" yapacağını vaat etti. Ancak üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen verdiği vaadi yok sayan CHP'li Oktay, bölgeyi 1 milyon TL'den 25 seneliğine kiraya verdi. Aylık kiraların ortalama 200 bin TL olduğu bölgede ofis ve dükkan başına 1500 TL'ye denk gelen kira tutarı peşkeşi gözler önüne sererken, iradesi yok sayılan halk ise karara isyan etti.