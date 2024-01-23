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Haberler Galeri CHP'li Marmaris Belediyesi'nden rant! Yaşam merkezi yapacağını vadetti 25 yıllığına peşkeş çekti

CHP'li Marmaris Belediyesi'nden rant! Yaşam merkezi yapacağını vadetti 25 yıllığına peşkeş çekti

2019 yerel seçimlerinden önce CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, denize sıfır yere "yaşam merkezi" yapacağını vaat etti. Ancak üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen verdiği vaadi yok sayan CHP'li Oktay, bölgeyi 1 milyon TL'den 25 seneliğine kiraya verdi. Aylık kiraların ortalama 200 bin TL olduğu bölgede ofis ve dükkan başına 1500 TL'ye denk gelen kira tutarı peşkeşi gözler önüne sererken, iradesi yok sayılan halk ise karara isyan etti.

Giriş Tarihi: 23.01.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 08:56
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CHP’li Marmaris Belediyesi’nden rant! Yaşam merkezi yapacağını vadetti 25 yıllığına peşkeş çekti

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün giderayak, çocukların oyun parkını rant uğruna birilerine peşkeş çekmesinin ardından benzer bir olay Marmaris'te yaşandı. CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 2019 yerel seçimleri kampanya sürecinde, denize sıfır belediye binasını yıkarak yerine Marmaris Yaşam Merkezi projesini vaat etmişti.

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CHP’li Marmaris Belediyesi’nden rant! Yaşam merkezi yapacağını vadetti 25 yıllığına peşkeş çekti

Marmaris yaşayanlarının faydalanmak için yarışacağı bir sosyal tesis olacağı kaydedilmişti. Belediye binası depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmış, bir süre otopark olarak kullanılmıştı.

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CHP’li Marmaris Belediyesi’nden rant! Yaşam merkezi yapacağını vadetti 25 yıllığına peşkeş çekti

BİRİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKTİLER
Aradan geçen süre içerisinde prestij projesi olarak duyurduğu vaadini hayata geçirmek için herhangi bir adım atmayan CHP'li belediye, skandal bir karara imza attı. Seçim vaadinde ortak akıl vurgusu yapan CHP'li belediye, halka danışmadan ticarethane yapmak için ihaleye çıktı.

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CHP’li Marmaris Belediyesi’nden rant! Yaşam merkezi yapacağını vadetti 25 yıllığına peşkeş çekti

Denize sıfır, 1673 taban alanı metrekare yüzölçümlü yer, çevresindeki kira değerinden en az 20 kat daha az rakama yıllığı 1 milyon TL'den ve 25 seneliğine birilerine peşkeş çekildi. Ayrıca, cirodan ilk 10 yıl yüzde bir, ondan sonraki 15 yıl yüzde 3 karşılığı ihale edildi.

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CHP’li Marmaris Belediyesi’nden rant! Yaşam merkezi yapacağını vadetti 25 yıllığına peşkeş çekti

BİR DÜKKAN KİRASI 1500 TL ETMİYOR
Proje çerçevesinde 5 dükkan ve 78 ofis yapılacak. CHP'li belediye aynı süreçte, söz konusu yerin yakınındaki parkta bulunan büfe, sundurma alanı yanında WC ve dondurma stand 1.160.000,00-TL'den ihaleye verdi. Aylık kiraların ortalama 200 bin TL olduğu söz konusu bölgede, inşa edilecek olan proje kapsamında bir dükkanın kirası aylık bin 500 TL bile etmiyor.