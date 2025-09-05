CHP'li isimden şaibeli delege seçimlerine büyük tepki
CHP'de yapılan delege, il başkanlığı ve genel başkanlık seçimlerindeki şaibe iddialarının ardı arkası kesilmezken, Bandırma'daki delege seçimlerinde oy kullanacak belediye personellerine yapılan mobbing ve dağıtılan mühürlü zarf skandalı kamuoyunda büyük tepki çekti. Skandal sonrası Bandırma Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Meclisi Divan Katibi CHP'li Canset Sevim, şaibe iddiaları ortadan kalkana kadar partisinin grup toplantılarına katılmama kararı aldı.