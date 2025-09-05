CHP'li isimden şaibeli delege seçimlerine büyük tepki

CHP'de yapılan delege, il başkanlığı ve genel başkanlık seçimlerindeki şaibe iddialarının ardı arkası kesilmezken, Bandırma'daki delege seçimlerinde oy kullanacak belediye personellerine yapılan mobbing ve dağıtılan mühürlü zarf skandalı kamuoyunda büyük tepki çekti. Skandal sonrası Bandırma Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Meclisi Divan Katibi CHP'li Canset Sevim, şaibe iddiaları ortadan kalkana kadar partisinin grup toplantılarına katılmama kararı aldı.

Paylaş





Bandırma'da 31 Ağustos'ta yapılan mahalle delege seçimleri sonrası CHP'de yeni bir kriz patlak vermişti.

Sabah'ın haberine göre skandalda, CHP'ye üye yapılan Bandırma Belediye personeline "Turuncu" listeye oy vermeleri yönünde mobbing uygulanmış ve ellerine mühürlü zarflar tutuşturulmuştu.

Kamuoyunda büyük yankı bulan ve o anlara ait ortaya çıkan kamera görüntülerinin ardından Belediye Meclis Üyesi CHP'li Canset Sevim'den dikkat çekici bir hamle geldi. Sevim, kamuoyuna yansıyan skandal delege seçimlerinin üzerinden tüm şaibeler kalkana kadar grup toplantılarına katılmama kararı aldı.

"BU ŞEKİLDE ANILAN BİR GRUBUN İÇİNDE OLMAKTAN RAHATSIZIM"

Kamuoyuna yansıyan görüntülerin kabul edilemez olduğunun altını çizen sevim, aldığı kararla ilgili olarak yazdığı dilekçesinde, "Dilimizden düşmeyen demokrasi ilkesinin fiili uygulamalarda bu şekilde ihlal edilmesi kurumsal samimiyetimizi zedelemektedir.