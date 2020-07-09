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CHP’li başkandan kan donduran sözler: Hepsini vurdum, git etleri soğumadan al

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan kaporta ustası Süleyman Demir'in evinde beslediği kazlar, dün akşam saatlerinde kümesten kaçtı. Süleyman Demir, bahçesine girdiği gerekçesiyle 40 kazını tüfekle vurup telef ettiğini, 5'ini de yaraladığını ileri sürdüğü CHP Sarayköy İlçe Başkanı Mehmet Salih Konya'dan şikayetçi oldu.

Giriş Tarihi: 09.07.2020 15:25 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 15:29
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CHP’li başkandan kan donduran sözler: Hepsini vurdum, git etleri soğumadan al

Kümesten kaçan kazlar, yaklaşık 300 metre ilerideki CHP Sarayköy İlçe Başkanı Mehmet Salih Konya'ya ait yonca ekili araziye girdi. Mehmet Salih Konya, iddiaya göre tüfekle kazları vurdu.

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CHP’li başkandan kan donduran sözler: Hepsini vurdum, git etleri soğumadan al

Daha sonra Demir'e ait iş yerine giden Konya, kazları vurduğunu söyleyerek, tarlasını temizlemesini istedi.

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CHP’li başkandan kan donduran sözler: Hepsini vurdum, git etleri soğumadan al

Tarlaya gittiğinde kazlarından 40'ını ölü, 5'ini de yaralı olarak bulan Demir, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

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CHP’li başkandan kan donduran sözler: Hepsini vurdum, git etleri soğumadan al

İhbar üzerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Soruşturma başlatan polis ekipleri, Konya'nın evinde arama yaptı.

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CHP’li başkandan kan donduran sözler: Hepsini vurdum, git etleri soğumadan al

Polisin ifadesine başvurduğu Konya, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü.