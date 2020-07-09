CHP’li başkandan kan donduran sözler: Hepsini vurdum, git etleri soğumadan al

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan kaporta ustası Süleyman Demir'in evinde beslediği kazlar, dün akşam saatlerinde kümesten kaçtı. Süleyman Demir, bahçesine girdiği gerekçesiyle 40 kazını tüfekle vurup telef ettiğini, 5'ini de yaraladığını ileri sürdüğü CHP Sarayköy İlçe Başkanı Mehmet Salih Konya'dan şikayetçi oldu.