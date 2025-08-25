CHP'den AK Parti'ye geçen Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca CHP'nin kirli yüzünü anlattı: Videolu komplo ile şantaj
Geçtiğimiz haftalarda CHP'den AK Parti'ye geçen Yalova'nın Altınova ilçesinin belediye başkanı Yasemin Fazlaca, CHP'li meclis üyesinin kendisine videolu komplo kurduğunu iddia etti. Fazlaca, CHP'li üyelerin imar ve ihalelerle ilgili yasal olmayan istekleri olduğunu söylerken; CHP'li üye ile ilgili olarak "Şantaj yaparak illegal işlerini yaptırmak istedi." dedi.
Geçtiğimiz günlerde CHP'den AK Parti'ye geçen Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ilk defa Sabah Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuştu. Fazlaca, CHP'li üyelerin imar ve ihale ile ilgili yasal olmayan istekleri olduğunu belirterek
"CHP'li meclis üyesi, bana videolu komplo kurdu. Şantaj yaparak illegal işlerini yaptırmak istedi" dedi.
Neden CHP'den istifa ettiniz? -Belediyeyi kazandığımız günden beri CHP'li meclis üyeleriyle ilgili çok büyük sıkıntılar yaşadım. İlk sıkıntım; başkan yardımcısı seçtiğim kişiyi istemediler. Bu kişiyi görevden almadığım taktirde, 'hiçbir organizasyona katılmama ve meclisteki gündem maddesini onaylamama' gibi tehditlerle karşılaştım. Ben de başkan yardımcısını görevden aldım. Daha sonra bana karşı bazı CHP'li meclis üyeleri cepheleştiler ve beni Meclis'te kilitlemek istediler. Yaşadığım bu süreçlerin hepsini il yönetimine aktardım ama hiçbir şey yapmadılar. CHP'li meclis üyeleri baktılar ki parti beni bu konuda yalnız bırakıyor, tehdit ve şantaja başladılar. Halk tabanında beni itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Yıllardır emek verdiğim CHP tarafından sahip çıkılmadım.
"BANA KOMPLO KURDULAR"
Şantaja ve tehdide nasıl maruz kaldınız? -Bir tane CHP'li meclis üyesi kendi yazdığı, kendi oynadığı ve içinde benim olmadığım bir video kaydı yapmış. Bu video üzerinden de 'Seni oradan el çektireceğiz, sana iş yaptırmayacağız' diyerek benden yasa dışı taleplerde bulundu. Kendi arsaları üzerinden plan değişikliği yapmamı, bazı tersanecilerle ailesine iş bağlamamı istedi. Ben bunların hiçbirine evet demedim. Kirli ilişkilerin içinde olmak istemedim. Benim alnım açık. Çok fazla tehdit ettiler, hatta geniş ailesi olan bir meclis üyesi, aile üyeleriyle birlikte gelip makamımı basıp, beni tehdit ettiler.
"CHP BANA BASKI KURDU"
Emniyeti çağırdım ve polis eşliğinde odamı boşalttılar. Bana gönderdikleri tehdit mesajları var. CHP yönetimi de yaşananları biliyordu. Yaşar Tüzün de olaylar çözülemeyecek duruma gelince tarafları dinlemek için ilçeye geldi. Ben ona olan biten her şeyi anlattım. Bana komplo kurduklarını anlattım. "Bana şantaj yaparak illegal işlerini yaptırmak istiyorlar" dedim. Bir de ben istifa etmeden önce bir röportaj verdim, bana "Başka partiye geçecek misiniz?" diye soru soruldu. "Ben de bununla ilgili bir şey söylemek istemiyorum" deyince, CHP bana baskı kurdu. Basına "Ben hâlâ CHP'deyim" diye açıkla dediler. Ben de açıklama yapmadım. "Siz benim yanımda olmadınız" dedim. Bunu söyledikten sonra da beni ihraca sevk ederek kamuoyunda "Biz onu istemiyoruz" diye algı yaratmak istediler. Ama ben zaten CHP beni ihraca sevk etmeden bir gün önce ilçe yönetimine istifamı vermiştim.
"TEHDİT EDİLİNCE SAVCIYA GİTTİM"
Video olayını biraz açar mısınız? -Arka planda paraların olduğu ve CHP'li meclis üyesinin konuşmasının olduğu bir video. Videoda ben yokum ama sanki paraları benim talimatımla almış gibi bir konuşma var. Bu paraların nereden geldiğini de bilmiyorum. Bana bu video üzerinden tehditlere başladılar. Ben de savcıya gittim, bana meclis üyesi tarafından komplo kurulduğunu ve benimle ilgisi olmayan paralar üzerinden iftira atıldığını söyledim. Savcılığa bu durumla ilgili ne yapmam gerektiğini ve bana yol göstermesini rica ettim. Savcılık da şikayette bulunmamı istedi.
"YASAL OLMAYAN İSTEKLERİ KABUL ETMEDİĞİM İÇİN BASKI YAPTILAR" Bu olay CHP yönetimine de yansıdı. Ancak parti bana sahip çıkmayınca bazı meclis üyelerinin bana büyük bir komplo kuracakları endişesi taşımaya başladım. Çünkü CHP'li bazı meclis üyelerinin yasal olmayan isteklerini kabul etmedikçe bana daha büyük baskı yapmaya başladılar. Baktım ki, bunların derdi bana iftira atarak görevden uzaklaştırmak ve kendi istedikleri birini mecliste seçtirip göreve getirmek, ben tüm iletişimimi CHP'li bazı meclis üyeleriyle kestim. Meclis çoğunluğu onlarda, istediklerini yaptırarak başkan seçme derdine girdiler. CHP yönetimine bana yaptıkları şantajları, tehditleri defalarca söyledim ama hiç umursamadılar.