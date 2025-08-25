CHP’den AK Parti’ye geçen Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca CHP’nin kirli yüzünü anlattı: Videolu komplo ile şantaj

Geçtiğimiz günlerde CHP'den AK Parti'ye geçen Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ilk defa Sabah Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuştu. Fazlaca, CHP'li üyelerin imar ve ihale ile ilgili yasal olmayan istekleri olduğunu belirterek "CHP'li meclis üyesi, bana videolu komplo kurdu. Şantaj yaparak illegal işlerini yaptırmak istedi" dedi.

Neden CHP'den istifa ettiniz?

-Belediyeyi kazandığımız günden beri CHP'li meclis üyeleriyle ilgili çok büyük sıkıntılar yaşadım. İlk sıkıntım; başkan yardımcısı seçtiğim kişiyi istemediler. Bu kişiyi görevden almadığım taktirde, 'hiçbir organizasyona katılmama ve meclisteki gündem maddesini onaylamama' gibi tehditlerle karşılaştım. Ben de başkan yardımcısını görevden aldım. Daha sonra bana karşı bazı CHP'li meclis üyeleri cepheleştiler ve beni Meclis'te kilitlemek istediler. Yaşadığım bu süreçlerin hepsini il yönetimine aktardım ama hiçbir şey yapmadılar. CHP'li meclis üyeleri baktılar ki parti beni bu konuda yalnız bırakıyor, tehdit ve şantaja başladılar. Halk tabanında beni itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Yıllardır emek verdiğim CHP tarafından sahip çıkılmadım.