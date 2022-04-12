12 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Çevreye az zarar verilmesi için ilginç bir yönteme başvurdu! Pet şişeleri toplayıp yaptı...

Çevreye az zarar verilmesi için ilginç bir yönteme başvurdu! Pet şişeleri toplayıp yaptı...

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yaşamını sürdüren mimar Dr. Muhammed Sani, ülke genelinde çok fazla kullanılan pet şişelerin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararı azaltmak için yeni bir yöntem buldu. Doğaya atıldığı zaman bitki ve canlılara zarar veren, imha etmek için yakıldığında ise insan sağlığını olumsuz etkileyen pet şişeleri toplayan Sani öyle bir şey yaptı ki görenler gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 12.04.2022 13:49
  • 1
  • 91
Çevreye az zarar verilmesi için ilginç bir yönteme başvurdu! Pet şişeleri toplayıp yaptı...

Nijeryalı mimar Dr. Muhammed Sani, doğayı ve insan sağlığını korumak için plastik şişelerden ev inşa ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 91
Çevreye az zarar verilmesi için ilginç bir yönteme başvurdu! Pet şişeleri toplayıp yaptı...

Sani'nin son inşa ettiği ev ise şimdiye kadar yaptıklarının en büyüğü olma özelliğini taşıyor.

  • 3
  • 91
Çevreye az zarar verilmesi için ilginç bir yönteme başvurdu! Pet şişeleri toplayıp yaptı...

Başkent Abuja'da doğanın içinde yer alan ve üstelik elektrik ve suyu da bulunan ev, görenleri şaşırtıyor.

  • 4
  • 91
Çevreye az zarar verilmesi için ilginç bir yönteme başvurdu! Pet şişeleri toplayıp yaptı...

"Afrika'nın en büyük pet şişeden evi"

Sani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, plastik şişelerle yaptıkları son evin şimdiye kadar inşa ettiklerinin ve Afrika'nın en büyük pet şişeden evi olduğunu söyledi.

  • 5
  • 91
Çevreye az zarar verilmesi için ilginç bir yönteme başvurdu! Pet şişeleri toplayıp yaptı...

Daha önce pet şişelerle küçük evler yaptığını kaydeden Sani, "İlk defa böyle büyük bir ev inşa ediyorum. Bu ev 5 odadan oluşmakta ve araştırmalarıma göre Afrika'nın en büyük pet şişe evi olma özelliği taşıyor." dedi.