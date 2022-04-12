Çevreye az zarar verilmesi için ilginç bir yönteme başvurdu! Pet şişeleri toplayıp yaptı...

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yaşamını sürdüren mimar Dr. Muhammed Sani, ülke genelinde çok fazla kullanılan pet şişelerin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararı azaltmak için yeni bir yöntem buldu. Doğaya atıldığı zaman bitki ve canlılara zarar veren, imha etmek için yakıldığında ise insan sağlığını olumsuz etkileyen pet şişeleri toplayan Sani öyle bir şey yaptı ki görenler gözlerine inanamadı.