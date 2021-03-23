Ceviz büyüklüğünde dolu kafasını yardı! Yozgat'ta yağan dolu hastanelik etti

Yozgat'ta akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle otomobillerde ve evlerin çatılarında hasar meydana geldi. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle kafasından yaralanan Mustafa Özipek, hastaneye kaldırıldı. Yozgat'ta akşam saatlerinde Türkmensarılar, Yassıhöyük ve Cihanpaşa köyü çevresinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle, otomobillerde, çatılarda ve su ısıtma sistemlerinde hasar oluştu. Hasar görmemesi için otomobilinin üzerini kapatmaya çalışan Mustafa Özipek, kafasına isabet eden ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle yaralandı. Özipek, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 23.03.2021 01:33 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 01:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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