Çeşme'de dövüldüğünü öne süren Ukraynalı model savcılıkta ifade verdi

İzmir'in Çeşme İlçesi'nde eğlence mekanında güvenlik görevlilerince darp edildiğini iddia eden Ukraynalı model Daria Kyryliuk ile erkek arkadaşı Baran Güneş, Bakırköy Adalet Sarayı'nda ifade verdi. SEGBİS'le bağlanarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na "müşteki-şüpheli" sıfatıyla ifade veren Kyryliuk ve Güneş güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.

Giriş Tarihi: 06.08.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 10:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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