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Çeşme'de dövüldüğünü öne süren Ukraynalı model savcılıkta ifade verdi

İzmir'in Çeşme İlçesi'nde eğlence mekanında güvenlik görevlilerince darp edildiğini iddia eden Ukraynalı model Daria Kyryliuk ile erkek arkadaşı Baran Güneş, Bakırköy Adalet Sarayı'nda ifade verdi. SEGBİS'le bağlanarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na "müşteki-şüpheli" sıfatıyla ifade veren Kyryliuk ve Güneş güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.

Giriş Tarihi: 06.08.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 10:34
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Çeşme'de dövüldüğünü öne süren Ukraynalı model savcılıkta ifade verdi

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da bulunan Daria Kyryliuk ve Baran Güneş'in "müşteki-şüpheli" sıfatıyla ifade vermesi için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı yazdı.

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Çeşme'de dövüldüğünü öne süren Ukraynalı model savcılıkta ifade verdi

Kyryliuk ve Güneş dün öğleden sonra Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla, Çeşme'deki Cumhuriyet Savcısına ifade verdi.

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Çeşme'de dövüldüğünü öne süren Ukraynalı model savcılıkta ifade verdi

Tercüman aracılığıyla ifade veren Kyryliuk'un beyanlarının alınması yaklaşık 4 saat sürerken, Güneş'in ifadesinin alınması da yaklaşık 2 saat sürdü.

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Çeşme'de dövüldüğünü öne süren Ukraynalı model savcılıkta ifade verdi

Kyryliuk ve Güneş suçlamaları kabul etmezken, Momo Beach Clup'te çalışan güvenlik görevlilerinin kendilerini darp ettiğini öne sürerek teşhis edebildikleri kişilerden şikayetçi oldu.

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Çeşme'de dövüldüğünü öne süren Ukraynalı model savcılıkta ifade verdi

BİR DAHA MODELLİK YAPAMAYACAĞIM ZANNETTİM

İfade vermesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yapan Ukraynalı model Daria Kyryliuk, 31 Temmuz'da Momo Beach'ten erkek arkadaşıyla birlikte çıkarken olayın yaşandığını belirterek "Bize öncelikle 6 tane koruma saldırdı" dedi.